الخارجية الإيرانية: نُرحب بالمساعي الفرنسية للحفاظ على الاتفاق النووي

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: إن طهران ترحب بالمساعي الفرنسية للحفاظ على الاتفاق النووي، مشيراً إلى أنه سمع بمقترح فرنسي محتمل يدعو لـ"التجميد مقابل التجميد".



ونقلت وكالة (إيرنا) عن موسوي قوله: إن إيران لم تتلق اقتراحاً بشكل رسمي بعودة أميركا إلى مجموعة (5+1) واللجنة المشتركة للاتفاق.



وقال: أبلغنا الأوروبيين استعدادنا لسماع آرائهم، وأن عليهم معرفة أصل التوتر بحال أرادوا خفض هذا التوتر، كما نقلت قناة (الميادين).



وشدّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إن طهران لم تغلق باب الدبلوماسية بعد، وأبواب الحوار ما زالت مفتوحة.



إلى ذلك، فقد وصل كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى طهران للقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني في زيارة تحمل طابع الوساطة، بعد الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي بنظيره الإيراني قبل أيام.



وحسب وكالة أنباء (فارس) فإن زيارة مبعوث الرئيسي الفرنسي إلى طهران، تأتي لإجراء مفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار الجهود الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن مستشار ماكرون، سيجتمع مع شمخاني اليوم الأربعاء.



يأتي ذلك، وسط تأكيد روسي على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، بأن إيران لا تنتهك التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، برفعها مستوى تخصيب اليورانيوم.