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شاهد: حريق هائل في كنيسة (الأنبا بولا) بالقاهرة

شاهد: حريق هائل في كنيسة (الأنبا بولا) بالقاهرة
رام الله - دنيا الوطن
شب حريق كبير صباح اليوم، داخل دير القديس (الأنبا بولا) الواقع في منطقة حدائق القبة، أحد أرقى أحياء العاصمة المصرية القاهرة، وتمكن رجال الإطفاء بجهود شاقة من محاصرة النيران.

وهرعت سيارات إطفاء لمحاصرة النيران في الكنيسة، وفرضت السلطات طوقاً أمنياً حول المكان، فيما عزت التحريات الأولية سبب الحريق إلى تماس كهربائي في أجهزة التكييف، اشتعلت إثره النيران، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذُكر أن رجال الإطفاء، تمكنوا من محاصرة النيران ومنع امتدادها، حيث شاركت 15 سيارة إطفاء في إخماد النيران، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة في أسرع وقت.

 

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