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تركي الفيصل: لا سلام في الشرق الأوسط إلا بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس

تركي الفيصل: لا سلام في الشرق الأوسط إلا بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، أنه لا سلام سيتحقق في الشرق الأوسط، بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وقال الفيصل في تصريحاته لشبكة (بلومبيرج): "بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وهويتها كدولة واضحة وذات سيادة، لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط".

وأوضح، أن خطة السلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها لإدارة ترامب، لن تنجح ما لم تتضمن دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

يذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أول دولة تعترف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 في خطوة، قوبلت بتنديد فلسطيني، ومعارضة عربية ودولية واسعة.

وكانت تقارير إعلامية سابقة، ذكرت أن خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة بـ (صفقة القرن) ستشمل استثمار عشرات مليارات الدولارات في الضفة والقطاع ودول المنطقة.

وبحسب التقارير، تتضمن تخصيص 25 مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة على مدار الـ 10 السنوات القادمة، إضافة إلى استثمار 40 مليار دولار في مصر والأردن وربما لبنان.

وسوف تساهم الولايات المتحدة ببعض الأموال، لكن كوشنر خطط للحصول على معظم الأموال من دول في المنطقة، ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأساسي من الأموال من "أغنى دول المنطقة" بحسب التقرير.

وحتى الآن يرفض الفلسطينيون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وأعلنوا عدم مشاركتهم في القمة، رافضين الخطة باعتبارها مُنحازة لإسرائيل.

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