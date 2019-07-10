البنتاجون: 1.2 مليون دولار على الأقل تكلفة احتفال ترامب بعيد الاستقلال

كلّف احتفال الرئيس دونالد ترامب بعيد الاستقلال، والذي شمل نقل عتاد عسكري إلى واشنطن، الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 1.2 مليون دولار.





وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) في بيان: إن "الكلفة الإجمالية لاحتفال ‭‭)‬‬تحية إلى أمريكا‭‭(‬‬ بلغت 1.2 مليون دولار"، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).



وكان ترامب يتوسط عربتين مدرعتين من طراز برادلي، وهو يلقي خطاب الرابع من تموز/ يوليو الأسبوع الماضي، والذي أشاد فيه بقوة الجيش على الرغم من أنه لم يخدم فيه خلال حرب فيتنام.



وسرد ترامب قصصاً عن كل فرع من أفرع الجيش، قبل أن تنفذ طائرات عسكرية طلعات خلال الاحتفال.



واستلهم ترامب الاحتفال من عرض مماثل في فرنسا، ورفض المخاوف بشأن النفقات والإشارات العسكرية المبالغ فيها؛ للحدث الذي أقيم أمام نصب لنكولن التذكاري المقام منذ 97 عاماً، والذي يرمز للوحدة الوطنية، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.





وبالإضافة إلى الكلفة التي تحملها الجيش، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأسبوع الماضي، أن إدارة المتنزهات الوطنية الأمريكية، حولت 2.5 مليون دولار من رسوم الدخول؛ للمساعدة في تمويل الاحتفال.

رام الله - دنيا الوطن