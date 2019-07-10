ترامب يصف سفير بريطانيا لدى واشنطن وتيريزا ماي بـ "الأحمقين"



وجدد ترامب انتقاده لتعاطي لندن مع ملف (بريكست) بالقول: "ينبغي للسفير البريطاني، أن يتحدث مع بلاده ومع ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، حول مفاوضات (بريكست) الفاشلة، وألا ينزعج من انتقادي للطريقة السيئة التي عولج بها الملف".



وتابع: "أبلغت تيريزا ماي كيف ينبغي التعامل مع الملف، لكنها مضت بأسلوبها الأحمق، ولم تكن قادرة على حله، يا لها من كارثة!".



وكانت برقيات مسربة من السفارة البريطانية بواشنطن، كشفت وصف السفير للإدارة الأمريكية في عهد ترامب، بأنها "غير كفؤة" فضلاً عن أوصاف أخرى بطريقة إدارة حمقاء.



وأثارت التسريبات موجة استياء بريطانية، وفتحت وزارة الخارجية تحقيقاً رسمياً في الحادثة، لمعرفة المسؤول عن التسريبات.



وأعلن وزير بريطاني، أنه سيقدم اعتذاراً لإيفانكا ترامب، عن الحديث الوارد على لسان السفير عن التسريبات.

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجدداً السفير البريطاني لدى واشنطن، كيم داروتش، واصفاً إياه بـ "الفتى الغبي جداً والمتعجرف".وقال ترامب في سلسلة تغريدات عبر (تويتر): "السفير الأحمق الذي فرضته بريطانيا على الولايات المتحدة، هو شخص لسنا سعيدين به، إنه غبي جداً"، بحسب ما جاء على موقع (عربي 21).