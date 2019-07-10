مسؤول أمريكي: لن يُسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

على أن "الدولة الأولى الراعية للإرهاب لا يجب أن يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية"، لافتاً إلى أن إيران تمارس الابتزاز وستواجه العزلة.



وأكد أن شروط وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الـ 12 هي الأساس للتفاوض، مشدداً على أنه لا توجد قناة خلفية للتفاوض مع إيران.



وأشار إلى أن ميزانية الدفاع الإيرانية، انخفضت بنسبة 29%، وقال "عندما يتعلق الأمر بإيران، سنتعامل مع الأسباب وليس الأعراض؛ لذا وضعنا نائبين من حزب الله على قائمة العقوبات.

وأضاف: "حرمنا النظام الإيراني من 50 مليار دولار سنوياً من عائدات النفط فقط"، وفق ما صرح لقناتي (العربية) و(الحدث).وأكد أن الصفقه النهائية مع إيران، يجب أن تعالج كل التحديات بما فيها الملف النووي والصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب، مشدداً