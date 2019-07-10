عاجل

  • قطر تعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين ونجاة الطياريْن

دولي

مسؤول أمريكي: لن يُسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

مسؤول أمريكي: لن يُسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي
تخصيب اليورانيوم
رام الله - دنيا الوطن
قال برايان هوك، المبعوث الأميركي الخاص بإيران: إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، راض بحملة الضغط القصوي التي تمارسها واشنطن على إيران. 

وأضاف: "حرمنا النظام الإيراني من 50 مليار دولار سنوياً من عائدات النفط فقط"، وفق ما صرح لقناتي (العربية) و(الحدث).

وأكد أن الصفقه النهائية مع إيران، يجب أن تعالج كل التحديات بما فيها الملف النووي والصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب، مشدداً 
على أن "الدولة الأولى الراعية للإرهاب لا يجب أن يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية"، لافتاً إلى أن إيران تمارس الابتزاز وستواجه العزلة.

وأكد أن شروط وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الـ 12 هي الأساس للتفاوض، مشدداً على أنه لا توجد قناة خلفية للتفاوض مع إيران.

وأشار إلى أن ميزانية الدفاع الإيرانية، انخفضت بنسبة 29%، وقال "عندما يتعلق الأمر بإيران، سنتعامل مع الأسباب وليس الأعراض؛ لذا وضعنا نائبين من حزب الله على قائمة العقوبات.

أخبار ذات صلة

إصابة 46 شخصاً في تَسَرّب للغاز بكندا

إصابة 46 شخصاً في تَسَرّب للغاز بكندا

15 قتيلاً من حزب العمال الكردستاني بقصف لمقاتلات تركية

15 قتيلاً من حزب العمال الكردستاني بقصف لمقاتلات تركية

الخارجية الإيرانية: نُرحب بالمساعي الفرنسية للحفاظ على الاتفاق النووي

الخارجية الإيرانية: نُرحب بالمساعي الفرنسية للحفاظ على الاتفاق النووي

البنتاجون: 1.2 مليون دولار على الأقل تكلفة احتفال ترامب بعيد الاستقلال

البنتاجون: 1.2 مليون دولار على الأقل تكلفة احتفال ترامب بعيد الاستقلال

ترامب يصف سفير بريطانيا لدى واشنطن وتيريزا ماي بـ &#34;الأحمقين&#34;

ترامب يصف سفير بريطانيا لدى واشنطن وتيريزا ماي بـ "الأحمقين"

قناة إسرائيلية: سلسلة محادثات سرية بين وفد إيراني ومسؤولين أمريكيين بأربيل

قناة إسرائيلية: سلسلة محادثات سرية بين وفد إيراني ومسؤولين أمريكيين بأربيل

محكمة أمريكية تمنع ترامب من حظر متابعيه على (تويتر)

محكمة أمريكية تمنع ترامب من حظر متابعيه على (تويتر)

بمشاركة دول إسلامية.. إسرائيل تستضيف أولمبياد الفيزياء

بمشاركة دول إسلامية.. إسرائيل تستضيف أولمبياد الفيزياء

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

الاحتلال يَهدم جداراً إسمنتياً في بلدة حزما شرق القدس

الاحتلال يَهدم جداراً إسمنتياً في بلدة حزما شرق القدس

خمس إصابات في حادث سير غرب مدينة غزة

خمس إصابات في حادث سير غرب مدينة غزة

قوات الاحتلال ترصد فلسطينيين تزعم محاولتهما قطع السياج شمال القطاع

قوات الاحتلال ترصد فلسطينيين تزعم محاولتهما قطع السياج شمال القطاع

كيف جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

كيف جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

نقيب الصيادين: الداخلية أبلغتنا بإعادة فتح بحر قطاع غزة من جديد

نقيب الصيادين: الداخلية أبلغتنا بإعادة فتح بحر قطاع غزة من جديد

ملتقى الرواية العربية يسلم رسالة مناصرة لأم ناصر &#34;أبو حميد&#34;

ملتقى الرواية العربية يسلم رسالة مناصرة لأم ناصر "أبو حميد"

وزيرة الصحة تُطالب الصليب الأحمر بتسهيل زيارة الطواقم الطبية للأسرى المرضى

وزيرة الصحة تُطالب الصليب الأحمر بتسهيل زيارة الطواقم الطبية للأسرى المرضى

منوعات

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: &#34;جميلة باب الحارة&#34; تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: "جميلة باب الحارة" تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

سيرين لن تشارك بجزء &#34;الهيبة&#34; المقبل.. والبحث عن زوجة &#34;جبل&#34; الرابعة

سيرين لن تشارك بجزء "الهيبة" المقبل.. والبحث عن زوجة "جبل" الرابعة

ألبوم محمد فؤاد يتسبب بسجن شقيقه 3 سنوات

ألبوم محمد فؤاد يتسبب بسجن شقيقه 3 سنوات

مرتضى منصور يُهاجم سما المصري: &#34;النجسة دي سبب خسارة المنتخب&#34;

مرتضى منصور يُهاجم سما المصري: "النجسة دي سبب خسارة المنتخب"

عربي

شاهد: حريق هائل في كنيسة (الأنبا بولا) بالقاهرة

شاهد: حريق هائل في كنيسة (الأنبا بولا) بالقاهرة

مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بسقوط ثلاث قذائف شمال العراق

مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بسقوط ثلاث قذائف شمال العراق

مصر تكشف تعدادها السكاني.. كم مليون مصري في البلاد؟

مصر تكشف تعدادها السكاني.. كم مليون مصري في البلاد؟

عودة الإنترنت في السودان

عودة الإنترنت في السودان