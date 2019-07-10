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مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بسقوط ثلاث قذائف شمال العراق

مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بسقوط ثلاث قذائف شمال العراق
انفجار في بلدة الشرقاط
رام الله - دنيا الوطن
قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب أربعة آخرون، عندما سقطت ثلاث قذائف (مورتر) على بلدة الشرقاط بشمال العراق.

وقال مسؤولو الشرطة في المنطقة: إن عناصر من تنظيم الدولة  شاركت في الهجوم، وأضافوا أن القذائف، أطلقت من منطقة جبلية قريبة لا يزال ينشط المتشددون فيها.

وقال العقيد خليل الصحن مدير شرطة الشرقاط: إن عناصر التنظيم يختبئون في منطقة جبل مخول، ويستخدمونها كقاعدة انطلاق لشن هجماتهم، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وشن التنظيم مؤخراً سلسلة هجمات بأسلوب حرب العصابات بهدف تقويض الحكومة.

وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017 النصر على التنظيم، الذي كان يسيطر ذات يوم على مساحات شاسعة من البلاد.

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