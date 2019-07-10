مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بسقوط ثلاث قذائف شمال العراق

وشن التنظيم مؤخراً سلسلة هجمات بأسلوب حرب العصابات بهدف تقويض الحكومة.



وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017 النصر على التنظيم، الذي كان يسيطر ذات يوم على مساحات شاسعة من البلاد.



وقال مسؤولو الشرطة في المنطقة: إن عناصر من تنظيم الدولة شاركت في الهجوم، وأضافوا أن القذائف، أطلقت من منطقة جبلية قريبة لا يزال ينشط المتشددون فيها.وقال العقيد خليل الصحن مدير شرطة الشرقاط: إن عناصر التنظيم يختبئون في منطقة جبل مخول، ويستخدمونها كقاعدة انطلاق لشن هجماتهم، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.