خمس إصابات في حادث سير غرب مدينة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب خمسة أشخاص الليلة الماضية، بجروح، بعد تعرضهم لحادث سير وقع في منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة.



وأفاد المقدم فهد حرب، مفتش تحقيقات الحوادث، أن الحادث وقع بين شاحنة من نوع (مرسيدس) ومركبة (جولف فولكس واجن)، في شارع المستشفى الأردني بمنطقة تل الهوى غرب مدينة غزة.



وأشار حرب إلى أن طواقم التحقيق، باشرت بإجراءات التحقيق في الحادث، منوهاً إلى أن سبب الحادث، هو عدم توقف الشاحنة على إشارة الكف، والسرعة الزائدة لمركة الجولف.