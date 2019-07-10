شؤون فلسطينية

المنظومة الأمنية الإسرائيلية: حماس لن تُطلق الأسرى إلا بصفقة مُنفصلة عن التفاهمات

المنظومة الأمنية الإسرائيلية: حماس لن تُطلق الأسرى إلا بصفقة مُنفصلة عن التفاهمات
رام الله - دنيا الوطن
تطرق المنسق السابق لشؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، ليئور لوتن، في كلمته التي ألقاها في فعالية لإحياء ذكرى أسر الضابط الإسرائيلي هدار غولدن، إلى الجنود الأِسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، مؤكداً بالقول: "لن يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين إطلاقا، في إطار التفاهمات الإنسانية الجارية مع حماس".

ووفقاً لموقع (هارتس) الإسرائيلي، فقد أوضح لوتن، بأن الحكومة الإسرائيلية تُضلل الجمهور الإسرائيلي من خلال الحديث عن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في إطار المرحلة الثانية من التفاهمات مع حماس.

وأشار لوتن إلى أن الحل الوحيد للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، هو عقد اتفاق منفصل عن جهود التفاهمات لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، منوهاً بالقول: "بما أن القيادة عاجزة عن تنفيذ عملية عسكرية لإعادة جنودنا الأسرى، فإن الحل الوحيد لإعادتهم هو إبرام صفقة تبادل مع حماس".

ويذكر، أن تصريحات لوتن تأتي متناغمة مع موقف المنظومة الأمنية الإسرائيلية، حيث أوضح مصدر أمني رفيع لموقع (هارتس) الإسرائيلي، قائلاً: "حماس لن تقوم بتغيير معادلتها، ولن تسمح بإطلاق سراح جنودنا الأسرى في إطار التفاهمات الإنسانية"، مؤكداً أن الجنود الأسرى، لن يعودوا إلا في إطار صفقة تبادل منفصلة عن جهود التفاهمات الإنسانية.

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