أردان: كدنا ندخل في عملية عسكرية مع غزة في الأسابيع الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

تطرق جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي، إلى الوضع في غزة، قائلاً: "لقد أوشكنا على تنفيذ عملية عسكرية جديدة في غزة، خلال الأسابيع الأخيرة الماضية".



ووفقاً لإذاعة جيش الاحتلال، فقد هاجم أردان أيضاً، رئيس حزب (كحول لفان) بيني غانتس قائلاً: "لقد كنت عضواً في (كابينت) السياسي الأمني، عندما كان يشغل بني غانتس منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال حرب 2014 ، حيث إنه كان ضعيفاً، وكان يُعارض أي عمل عسكري هجومي".