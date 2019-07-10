شؤون فلسطينية

أردان: كدنا ندخل في عملية عسكرية مع غزة في الأسابيع الماضية

أردان: كدنا ندخل في عملية عسكرية مع غزة في الأسابيع الماضية
رام الله - دنيا الوطن
تطرق جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي، إلى الوضع في غزة، قائلاً: "لقد أوشكنا على تنفيذ عملية عسكرية جديدة في غزة، خلال الأسابيع الأخيرة الماضية".

ووفقاً لإذاعة جيش الاحتلال، فقد هاجم أردان أيضاً، رئيس حزب (كحول لفان) بيني غانتس قائلاً: "لقد كنت عضواً في (كابينت) السياسي الأمني، عندما كان يشغل بني غانتس منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال حرب 2014 ، حيث إنه كان ضعيفاً، وكان يُعارض أي عمل عسكري هجومي".

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