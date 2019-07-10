وزيرة الصحة: المستشفى الميداني المزمع إنشاؤه شمال القطاع يأتي بإطار (صفقة القرن)



وكان بيان مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة د. محمد اشتية، أكد عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، الاثنين، أن المستشفى "الذي تسعى إسرائيل وأميركا لإقامته على الحدود الشمالية لقطاع غزة، إنما يأتي في إطار المحاولات المستمرة لتكريس الفصل مع الضفة الغربية تحت ذرائع إنسانية".



وردت حركة حماس بإدانة موقف الحكومة، حيث قال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان، إن "محاولات حكومة اشتية التشويش على إقامة المستشفى لحل الأزمة الصحية المتفاقمة التي صنعها الاحتلال الإسرائيلي، تأتي في إطار المحاولات المستمرة للتضييق على أهلنا في غزة، ومفاقمة أزماتهم، وضرب مقومات وعوامل صمودهم"، وفق تعبيره.

وأضافت: أن "إقامة هذا المستشفى تمت خارج منظومة العمل الوطني والعمل الحكومي، ولم يجرِ التنسيق مع وزارة الصحة مطلقاً بهذا الخصوص"، كما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط) اليوم الأربعاء.