خطة جديدة لإجلاء مستوطني (سديروت) وقت التصعيد

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رام الله - دنيا الوطن

وضعت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، خطة إجلاء جديدة في أوقات التصعيد الأمني، سيتم في إطارها إجلاء المستوطنين الذين يقطنون في الطوابق العليا في العمارات والأبراج في مدينة (سديروت).



ووفقاً للقناة السابعة الإسرائيلية، فقد أقدمت المنظومة الأمنية على بلورة خطة الإجلاء الجديدة، بهدف تقليص قدرات حماس من استهداف المباني والأبراج العالية في مدينة (سديروت)، حيث يشار إلى أن الطوابق العليا من العمارات والمباني في (سديروت) مكشوفة أمام تهديد نيران حماس المباشرة مثل صواريخ الكورنيت المضادة للمدرعات.



وتأتي خطة الإجلاء الجديدة في ظل تزايد بناء الأحياء السكنية الجديدة في مدينة (سديروت)، والتي تحتوي على مبانٍ وعمارات مرتفعة.