قوات الاحتلال ترصد فلسطينيين تزعم محاولتهما قطع السياج شمال القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

رصدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينيين اثنين، تزعم محاولتهما تخريب وقطع السياج الأمني شمال قطاع غزة، مدعية أنهما كانا ينويان التسلل للداخل، بحسب ما جاء على موقع (حدشوت 24).



وأشار الموقع ذاته، إلى أن القوات الإسرائيلية، هرعت للمكان، فيما فر الفلسطينيان إلى قطاع غزة.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.