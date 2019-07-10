صحيفة: وفد من حماس يزور موسكو الأسبوع المقبل لمناقشة المصالحة و(صفقة القرن)



وأكد المصدر، أن الزيارة تبدأ الاثنين المقبل، وتستمر ثلاثة أيام، مضيفاً: أن الملفات الأساسية المطروحة، تتمحور على الصعيد السياسي حول الوضع الحالي بعد ورشة المنامة، والنشاط الأميركي المتعلق بـ(صفقة القرن)، في حين ينتظر أن يركز الطرفان في الشأن الفلسطيني الداخلي على تطورات الموقف حول جهود المصالحة الفلسطينية، والوساطة التي تقوم بها مصر لإنجاح هذه الجهود.



ولفت المصدر إلى أن الاتفاق على ترتيب الزيارة، تم قبل عقد ورشة البحرين، وجرى التفاهم على أن تكون بعدها مباشرة، ولم يستبعد أن يتطرق البحث إلى اقتراح بترتيب عقد لقاء فلسطيني موسع جديد في موسكو.





وكانت موسكو، أبدت في وقت سابق استعدادها لاستضافة لقاء موسع، لكنها اشترطت لذلك، توافر الرغبة لدى الفصائل الفلسطينية لتجاوز الملفات الخلافية، وتقريب وجهات النظر في القضايا الأساسية المطروحة، كما نقلت الصحيفة.



وكانت موسكو استضافت في شباط/ فبراير الماضي لقاءً موسعاً للفصائل الفلسطينية، حضره 12 فصيلاً وكياناً سياسياً، لكنه فشل في الخروج ببيان موحد، بسبب تباين المواقف حول دور منظمة التحرير، وحول مرجعية العملية السياسية.





وأعربت موسكو، لاحقاً، عن خيبة أمل من هذه النتيجة، وقال لافروف: إن "على الجانب الفلسطيني، أن يسرّع عملية ترتيب بيته الداخلي؛ لتعزيز قدراته على مواجهة التحديات الخارجية الكبرى".



يشار إلى أنه تم إلغاء زيارة، كانت مقررة لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، إلى موسكو قبل عدة أشهر.

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (الشرق الأوسط) عن مصدر لم تكشف عن هويته، أن ترتيبات تجري لزيارة وفد من حركة حماس، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، الأسبوع المقبل، إلى موسكو، حيث من المنتظر عقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية، سيرغي لافروف، وعدد من المسؤولين في الخارجية الروسية.