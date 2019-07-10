قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال أربعة فلسطينيين من قبل قوات الجيش وجهاز (شاباك)، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.





وأضاف المتحدث: أن الشبان الفلسطنييين ألقوا حجارة على قوات الجيش في بلدة حلحول جنوب الخليل، ولم تقع إصابات بينما لحقت أضرار بالعديد من المركبات العسكرية.





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.