شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال أربعة فلسطينيين من قبل قوات الجيش وجهاز (شاباك)، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وأضاف المتحدث: أن الشبان الفلسطنييين ألقوا حجارة على قوات الجيش في بلدة حلحول جنوب الخليل، ولم تقع إصابات بينما لحقت أضرار بالعديد من المركبات العسكرية.

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