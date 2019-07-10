قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال أربعة فلسطينيين من قبل قوات الجيش وجهاز (شاباك)، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وأضاف المتحدث: أن الشبان الفلسطنييين ألقوا حجارة على قوات الجيش في بلدة حلحول جنوب الخليل، ولم تقع إصابات بينما لحقت أضرار بالعديد من المركبات العسكرية.
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