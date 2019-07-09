أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلاتها السنوية

ويكون الجو، ليلة الأربعاء، حاراً نسبياً إلى حار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-23 33-24 33-21 بيت لحم 32-23 33-24 33-21 رام الله والبيرة 31-22 32-23 32-20 طولكرم 33-24 35-25 35-22 نابلس 33-23 35-24 35-21 قلقيلية 33-24 35-25 35-22 جنين 36-23 37-24 37-22 سلفيت 32-23 33-24 33-21 طوباس 36-23 37-24 37-22 روابي 33-23 35-24 35-21 الخليل 31-22 32-23 32-20 غزه 32-24 33-25 33-23 أريحا 42-26 43-27 43-25 خانيونس 32-24 33-25 33-23 الأغوار الشمالية 40-24 41-25 41-23 رفح 33-25 34-24 34-22

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو سيكون الأربعاء، حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخرعلى درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة من:1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: