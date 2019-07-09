خلال أيام.. وزارة التربية ستُعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة

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خاص دنيا الوطن

أكد مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم العالي، الدكتور محمد عواد، أن لجنة الامتحانات العامة، ستًُعلن خلال الأيام المقبلة موعد إعلان نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) 2019.



وأضاف عواد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن النتائج، سيتم الإعلان عنها عبر أرقام الجلوس فقط، لافتاً إلى أن الإعلان سيتم عبر بيان صحفي وليس في مؤتمر.



وأشار عواد، إلى أن العشر الأوائل في كافة التخصصات وأرقام جلوسهم ستكون مذكورة في البيان الصحفي، نافياً أن يكون تم تحديد موعد للإعلان عن النتائج حتى اللحظة.