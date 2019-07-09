شؤون فلسطينية

نقيب الصيادين: الداخلية أبلغتنا بإعادة فتح بحر قطاع غزة من جديد

نقيب الصيادين: الداخلية أبلغتنا بإعادة فتح بحر قطاع غزة من جديد
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، أن وزارة الداخلية بغزة، أبلغتهم بإعادة فتح بحر قطاع غزة، من جديد.

وكانت داخلية غزة، قد أغلقت بحر القطاع بشكل كامل، بعد أن نفذت مساء الثلاثاء، مناورة طارئة، تُحاكي التعامل مع تهديد أمني مفاجئ.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار فحص جهوزية القوات والأجهزة الأمنية.

أخبار ذات صلة

خلال أيام.. وزارة التربية ستُعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة

خلال أيام.. وزارة التربية ستُعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة

ملتقى الرواية العربية يسلم رسالة مناصرة لأم ناصر &#34;أبو حميد&#34;

ملتقى الرواية العربية يسلم رسالة مناصرة لأم ناصر "أبو حميد"

سيتحدث عن المُصالحة.. خطاب مهم للرئيس محمود عباس الخميس المُقبل

سيتحدث عن المُصالحة.. خطاب مهم للرئيس محمود عباس الخميس المُقبل

وزيرة الصحة تُطالب الصليب الأحمر بتسهيل زيارة الطواقم الطبية للأسرى المرضى

وزيرة الصحة تُطالب الصليب الأحمر بتسهيل زيارة الطواقم الطبية للأسرى المرضى

مركز العودة يُطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بكشف بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات

مركز العودة يُطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بكشف بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون في مركة جنوب جنين

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون في مركة جنوب جنين

داخلية غزة تَكشف سبب الاستنفار الأمني المُفاجئ في القطاع

داخلية غزة تَكشف سبب الاستنفار الأمني المُفاجئ في القطاع

الرئيس عباس يقبل استقالة الشرافي من رئاسة جامعة الأقصى ويُعين صبح قائماً بأعمالها

الرئيس عباس يقبل استقالة الشرافي من رئاسة جامعة الأقصى ويُعين صبح قائماً بأعمالها

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

ملتقى الرواية العربية يسلم رسالة مناصرة لأم ناصر &#34;أبو حميد&#34;

ملتقى الرواية العربية يسلم رسالة مناصرة لأم ناصر "أبو حميد"

وزيرة الصحة تُطالب الصليب الأحمر بتسهيل زيارة الطواقم الطبية للأسرى المرضى

وزيرة الصحة تُطالب الصليب الأحمر بتسهيل زيارة الطواقم الطبية للأسرى المرضى

مركز العودة يُطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بكشف بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات

مركز العودة يُطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بكشف بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون في مركة جنوب جنين

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون في مركة جنوب جنين

السعداوي يبحث مع منتدى سيدات الأعمال تعزيز مكانة المرأة الريادية

السعداوي يبحث مع منتدى سيدات الأعمال تعزيز مكانة المرأة الريادية

الداخلية بغزة تُقرر إغلاق بحر القطاع حتى إشعار آخر

الداخلية بغزة تُقرر إغلاق بحر القطاع حتى إشعار آخر

قناة إسرائيلية: حماس تسعى لإنتاج صواريخ أكثر دقة وتعزيز سلاحها الجوي

قناة إسرائيلية: حماس تسعى لإنتاج صواريخ أكثر دقة وتعزيز سلاحها الجوي

في اليوم الثاني للملتقى.. أبو سيف: الرواية الفلسطينية ستظل حارسة الهوية الفلسطينية

في اليوم الثاني للملتقى.. أبو سيف: الرواية الفلسطينية ستظل حارسة الهوية الفلسطينية

منوعات

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

سيرين لن تشارك بجزء &#34;الهيبة&#34; المقبل.. والبحث عن زوجة &#34;جبل&#34; الرابعة

سيرين لن تشارك بجزء "الهيبة" المقبل.. والبحث عن زوجة "جبل" الرابعة

ألبوم محمد فؤاد يتسبب بسجن شقيقه 3 سنوات

ألبوم محمد فؤاد يتسبب بسجن شقيقه 3 سنوات

مرتضى منصور يُهاجم سما المصري: &#34;النجسة دي سبب خسارة المنتخب&#34;

مرتضى منصور يُهاجم سما المصري: "النجسة دي سبب خسارة المنتخب"

تفاصيل جديدة حول انفصال الفنانة نهى عابدين وحازم زيدان

تفاصيل جديدة حول انفصال الفنانة نهى عابدين وحازم زيدان

محمود العسيلي يثير الشكوك حول زواجه الثالث بهذه الصورة

محمود العسيلي يثير الشكوك حول زواجه الثالث بهذه الصورة

مي سليم تتعرض للانتقاد بسبب صورة غريبة: &#34;دخلتي الفوتوشوب من أوسع أبوابه&#34;

مي سليم تتعرض للانتقاد بسبب صورة غريبة: "دخلتي الفوتوشوب من أوسع أبوابه"

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

شاهد ريهام سعيد بفستان الزفاف قبل 26 عاماً

شاهد ريهام سعيد بفستان الزفاف قبل 26 عاماً

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

عربي

مصر تكشف تعدادها السكاني.. كم مليون مصري في البلاد؟

مصر تكشف تعدادها السكاني.. كم مليون مصري في البلاد؟

عودة الإنترنت في السودان

عودة الإنترنت في السودان

بينهم أعضاء بالبرلمان.. واشنطن تضع ثلاثة من قيادات (حزب الله) على قوائم العقوبات

بينهم أعضاء بالبرلمان.. واشنطن تضع ثلاثة من قيادات (حزب الله) على قوائم العقوبات

بموافقة رسمية.. طائرة وزير الخارجية الإسرائيلي تُحلق فوق الأجواء السعودية

بموافقة رسمية.. طائرة وزير الخارجية الإسرائيلي تُحلق فوق الأجواء السعودية