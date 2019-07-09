نقيب الصيادين: الداخلية أبلغتنا بإعادة فتح بحر قطاع غزة من جديد

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، أن وزارة الداخلية بغزة، أبلغتهم بإعادة فتح بحر قطاع غزة، من جديد.



وكانت داخلية غزة، قد أغلقت بحر القطاع بشكل كامل، بعد أن نفذت مساء الثلاثاء، مناورة طارئة، تُحاكي التعامل مع تهديد أمني مفاجئ.



وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار فحص جهوزية القوات والأجهزة الأمنية.