ملتقى الرواية العربية يسلم رسالة مناصرة لأم ناصر "أبو حميد"

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رام الله - دنيا الوطن

سلم ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية رسالة دعم وصمود لخنساء فلسطين أم ناصر ابو حميد والتي قدمت للوطن شهيد وأربعة أسرى، وذلك خلال زيارة للدكتور عاطف ابو سيف وزير الثقافة على رأس وفد ضم مجموعة من الكتاب والأدباء العرب والفلسطينيين المشاركين في الملتقى وذلك مساء اليوم في بيتها برام الله.



وقال الوزير أبو سيف، إن الملتقى وتحديداً الكتاب العرب الضيوف يسجل اليوم رسالة دعم وتأييد ومناصرة للمرأة الفلسطينية الصامدة التي تمثل نموذجاً للتحدي والاصرار على مواصلة المشوار، وأضاف أن الوفد استمع إلى تجربة خنساء فلسطين والتي تعكس صورة عن معاناة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ومعاناة العائلة الفلسطينية جراء اعتقال أحد أفرادها.



وأكد أبو سيف حرص الوزارة على توثيق الرواية والمعاناة الفلسطينية ودحض مزاعم الاحتلال عبر سفرائنا الكتاب والأدباء المناصرين للقضية الفلسطينية، والتي تولي الوزارة أهمية لكتاباتهم بمختلف الطرق لاسيما نشر مجموعة منها ضمن قائمة الكتب الصادرة عن الوزارة، وقال: بأقلامهم يفضحون ممارسات الاحتلال، ويجعلون حقنا التاريخي في الأرض وثيقة وليس فكرة أو حلماً.



وكشف عن عزم الوزارة توثيق الرسائل التضامنية من الكتاب العرب والفلسطينيين لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال عبر برنامج ثقافي شامل ستعلن الوزارة عنه قريباً.



هذا وسلّم الوفد أم ناصر أبو حميد رسالة تضامنية تعبر عن أهمية تدويل قضية الأسرى داخل سجون الاحتلال، واطلاع العالم أجمع على سياسات الاحتلال العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني المتمثلة بالاعتقالات والتضييق على الاسرى في السجون، وحرمانهم من الزيارات العائلية لضرب معنوياتهم، والعديد من الاجراءات التي تهدف لضرب عزيمتهم.