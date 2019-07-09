شؤون فلسطينية

ملتقى الرواية العربية يسلم رسالة مناصرة لأم ناصر "أبو حميد"

ملتقى الرواية العربية يسلم رسالة مناصرة لأم ناصر "أبو حميد"
رام الله - دنيا الوطن
سلم ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية رسالة دعم وصمود لخنساء فلسطين أم ناصر ابو حميد والتي قدمت للوطن شهيد وأربعة أسرى، وذلك خلال زيارة للدكتور عاطف ابو سيف وزير الثقافة على رأس وفد ضم مجموعة من الكتاب والأدباء العرب والفلسطينيين المشاركين في الملتقى وذلك مساء اليوم في بيتها برام الله.

وقال الوزير أبو سيف، إن الملتقى وتحديداً الكتاب العرب الضيوف يسجل اليوم رسالة دعم وتأييد ومناصرة للمرأة الفلسطينية الصامدة التي تمثل نموذجاً للتحدي والاصرار على مواصلة المشوار، وأضاف أن الوفد استمع إلى تجربة خنساء فلسطين والتي تعكس صورة عن معاناة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ومعاناة العائلة الفلسطينية جراء اعتقال أحد أفرادها.

وأكد أبو سيف حرص الوزارة على توثيق الرواية والمعاناة الفلسطينية ودحض مزاعم الاحتلال عبر سفرائنا الكتاب والأدباء المناصرين للقضية الفلسطينية، والتي تولي الوزارة أهمية لكتاباتهم بمختلف الطرق لاسيما نشر مجموعة منها ضمن قائمة الكتب الصادرة عن الوزارة، وقال: بأقلامهم يفضحون ممارسات الاحتلال، ويجعلون حقنا التاريخي في الأرض وثيقة وليس فكرة أو حلماً.

وكشف عن عزم الوزارة توثيق الرسائل التضامنية من الكتاب العرب والفلسطينيين لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال عبر برنامج ثقافي شامل ستعلن الوزارة عنه قريباً.

هذا وسلّم الوفد أم ناصر أبو حميد رسالة تضامنية تعبر عن أهمية تدويل قضية الأسرى داخل سجون الاحتلال، واطلاع العالم أجمع على سياسات الاحتلال العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني المتمثلة بالاعتقالات والتضييق على الاسرى في السجون، وحرمانهم من الزيارات العائلية لضرب معنوياتهم، والعديد من الاجراءات التي تهدف لضرب عزيمتهم.

أخبار ذات صلة

خلال أيام.. وزارة التربية ستُعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة

خلال أيام.. وزارة التربية ستُعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة

نقيب الصيادين: الداخلية أبلغتنا بإعادة فتح بحر قطاع غزة من جديد

نقيب الصيادين: الداخلية أبلغتنا بإعادة فتح بحر قطاع غزة من جديد

سيتحدث عن المُصالحة.. خطاب مهم للرئيس محمود عباس الخميس المُقبل

سيتحدث عن المُصالحة.. خطاب مهم للرئيس محمود عباس الخميس المُقبل

وزيرة الصحة تُطالب الصليب الأحمر بتسهيل زيارة الطواقم الطبية للأسرى المرضى

وزيرة الصحة تُطالب الصليب الأحمر بتسهيل زيارة الطواقم الطبية للأسرى المرضى

مركز العودة يُطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بكشف بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات

مركز العودة يُطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بكشف بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون في مركة جنوب جنين

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون في مركة جنوب جنين

داخلية غزة تَكشف سبب الاستنفار الأمني المُفاجئ في القطاع

داخلية غزة تَكشف سبب الاستنفار الأمني المُفاجئ في القطاع

الرئيس عباس يقبل استقالة الشرافي من رئاسة جامعة الأقصى ويُعين صبح قائماً بأعمالها

الرئيس عباس يقبل استقالة الشرافي من رئاسة جامعة الأقصى ويُعين صبح قائماً بأعمالها

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

ملتقى الرواية العربية يسلم رسالة مناصرة لأم ناصر &#34;أبو حميد&#34;

ملتقى الرواية العربية يسلم رسالة مناصرة لأم ناصر "أبو حميد"

وزيرة الصحة تُطالب الصليب الأحمر بتسهيل زيارة الطواقم الطبية للأسرى المرضى

وزيرة الصحة تُطالب الصليب الأحمر بتسهيل زيارة الطواقم الطبية للأسرى المرضى

مركز العودة يُطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بكشف بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات

مركز العودة يُطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بكشف بيانات الشركات العاملة بالمستوطنات

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون في مركة جنوب جنين

حريق يلتهم 30 شجرة زيتون في مركة جنوب جنين

السعداوي يبحث مع منتدى سيدات الأعمال تعزيز مكانة المرأة الريادية

السعداوي يبحث مع منتدى سيدات الأعمال تعزيز مكانة المرأة الريادية

الداخلية بغزة تُقرر إغلاق بحر القطاع حتى إشعار آخر

الداخلية بغزة تُقرر إغلاق بحر القطاع حتى إشعار آخر

قناة إسرائيلية: حماس تسعى لإنتاج صواريخ أكثر دقة وتعزيز سلاحها الجوي

قناة إسرائيلية: حماس تسعى لإنتاج صواريخ أكثر دقة وتعزيز سلاحها الجوي

في اليوم الثاني للملتقى.. أبو سيف: الرواية الفلسطينية ستظل حارسة الهوية الفلسطينية

في اليوم الثاني للملتقى.. أبو سيف: الرواية الفلسطينية ستظل حارسة الهوية الفلسطينية

منوعات

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

سيرين لن تشارك بجزء &#34;الهيبة&#34; المقبل.. والبحث عن زوجة &#34;جبل&#34; الرابعة

سيرين لن تشارك بجزء "الهيبة" المقبل.. والبحث عن زوجة "جبل" الرابعة

ألبوم محمد فؤاد يتسبب بسجن شقيقه 3 سنوات

ألبوم محمد فؤاد يتسبب بسجن شقيقه 3 سنوات

مرتضى منصور يُهاجم سما المصري: &#34;النجسة دي سبب خسارة المنتخب&#34;

مرتضى منصور يُهاجم سما المصري: "النجسة دي سبب خسارة المنتخب"

تفاصيل جديدة حول انفصال الفنانة نهى عابدين وحازم زيدان

تفاصيل جديدة حول انفصال الفنانة نهى عابدين وحازم زيدان

محمود العسيلي يثير الشكوك حول زواجه الثالث بهذه الصورة

محمود العسيلي يثير الشكوك حول زواجه الثالث بهذه الصورة

مي سليم تتعرض للانتقاد بسبب صورة غريبة: &#34;دخلتي الفوتوشوب من أوسع أبوابه&#34;

مي سليم تتعرض للانتقاد بسبب صورة غريبة: "دخلتي الفوتوشوب من أوسع أبوابه"

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

شاهد ريهام سعيد بفستان الزفاف قبل 26 عاماً

شاهد ريهام سعيد بفستان الزفاف قبل 26 عاماً

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

عربي

مصر تكشف تعدادها السكاني.. كم مليون مصري في البلاد؟

مصر تكشف تعدادها السكاني.. كم مليون مصري في البلاد؟

عودة الإنترنت في السودان

عودة الإنترنت في السودان

بينهم أعضاء بالبرلمان.. واشنطن تضع ثلاثة من قيادات (حزب الله) على قوائم العقوبات

بينهم أعضاء بالبرلمان.. واشنطن تضع ثلاثة من قيادات (حزب الله) على قوائم العقوبات

بموافقة رسمية.. طائرة وزير الخارجية الإسرائيلي تُحلق فوق الأجواء السعودية

بموافقة رسمية.. طائرة وزير الخارجية الإسرائيلي تُحلق فوق الأجواء السعودية