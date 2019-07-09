عودة الإنترنت في السودان

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت شبكة (سكاي نيوز)، بعودة خدمة الإنترنت لعدد من شبكات الهاتف النقال في السودان.



وكانت محكمة الخرطوم، قد أصدرت الثلاثاء، أمراً قضائياً بإعادة خدمة الإنترنت في السودان، وذلك بعد انقطاعها لمدة استمرت نحو شهر.



وأصدرت المحكمة أمراً نهائياً بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي (زين)، كما أصدرت أمراً آخر لشركتي (إم تي إن) و(سوداني) بإرجاع الخدمة، لحين البت في أمر القضية.



وقطعت خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة، في الثالث من حزيران/ يونيو الماضي، تزامناً مع فض الاعتصام، الذي أقيم أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.