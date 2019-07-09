شؤون فلسطينية

سيتحدث عن المُصالحة.. خطاب مهم للرئيس محمود عباس الخميس المُقبل

سيتحدث عن المُصالحة.. خطاب مهم للرئيس محمود عباس الخميس المُقبل
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
يعقد المجلس الاستشاري لحركة (فتح) اجتماعًا، الخميس المقبل، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس.

وقال عضو المجلس الاستشاري للحركة، خالد مسمار، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الرئيس سيلقي كلمة مهمة، يتحدث فيها عن الوضع السياسي الراهن، وآخر التطورات في القضية الفلسطينية، ومواجهة (صفقة القرن)، ومخرجات ورشة البحرين، وملف المصالحة.

وأضاف مسمار، أن الرئيس، أصدر تعليماته بمواجهة المؤامرات التي تحيكها الحكومة الإسرائيلية، بدعم أمريكي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة صعبة، بسبب حجم تلك المؤامرات، خاصة في ظل انشغال الدول العربية بشؤونها الداخلية.

يشار إلى أنه في العشرين من هذا الشهر، ستنعقد دورة عادية للمجلس الثوري لحركة فتح، بمدينة رام الله، وسيحضرها الرئيس أبو مازن.

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