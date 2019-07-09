حريق يلتهم 30 شجرة زيتون في مركة جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

التهم حريق، اندلع مساء اليوم الثلاثاء، على مدخل قرية مركة جنوب جنين، 30 شجرة زيتون.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طواقم الدفاع المدني في مركزي عرابة ويعبد، عملت على إخماد الحريق، وحصره وحماية المنازل والأراضي الزراعية والحقول المجاورة.