داخلية غزة تَكشف سبب الاستنفار الأمني المُفاجئ في القطاع

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، كشفت فيه سبب الاستنفار الأمني لها في القطاع، والذي صاحبه إغلاق كامل لبحر القطاع.





وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، إن الوزارة نفذت مساء اليوم مناورة طارئة، تُحاكي التعامل مع تهديد أمني مفاجئ، مشيراً إلى أن ذلك في إطار فحص جهوزية القوات والأجهزة الأمنية.



وكان نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عياش، أكد أن وزارة الداخلية بغزة، أبلغتهم بإغلاق بحر القطاع بشكل كامل حتى إشعار آخر.





وأوضح عياش، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الوزارة أبلغتهم مساء الثلاثاء، بإغلاق البحر بشكل كامل على طول ساحل القطاع مساء اليوم، وحتى إشعار آخر.





ودعا نقيب الصيادين، جميع الصيادين للالتزام بالقرار، حتى لا يكونوا تحت طائلة المسؤولية، فيما لم يوضح أسباب ذلك.

