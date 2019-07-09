دولي

محكمة أمريكية تمنع ترامب من حظر متابعيه على (تويتر)

محكمة أمريكية تمنع ترامب من حظر متابعيه على (تويتر)
رام الله - دنيا الوطن
أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قراراً سابقاً للمحكمة، يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حظر متابعين له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وأكدت المحكمة، أن التعديل الأول من الدستور الأمريكي، يمنع ترامب من "استثناء أشخاص من حوار مفتوح عبر الإنترنت، بسبب أنهم يعبرون عن آراء لا يوافق عليها"، وفق (روسيا اليوم).

وكان سبع مستخدمين على (تويتر) ادعوا على ترامب بعد حظرهم من متابعة حسابه، إثر ردود تعليقات ساخرة أو معارضة على تغريداته.

ورفع الدعوى، معهد (نايت فرست أمندمينت)، وهي جماعة حقوقية في جامعة كولومبيا، تعنى بالدفاع عن حرية التعبير، معتبرة أن خطوة ترامب محاولة لـ"قمع المعارضة" في منتدى عام، وانتهاك للدستور الأمريكي.

في المقابل، وجه ترامب في العام 2018 اتهامات لـ (تويتر) بشأن حذف بعض المتابعين الخاصين به، معتبراً أن موقع التواصل الاجتماعي "فعل شيئاً على ما يبدو يجعل الالتحاق صعباً، لقد خنقوا نمو الحساب عند نقطة معينة".

ويعتبر ترامب مستخدماً نشطاً لـ (تويتر)، الذي يستخدمه للإشادة بحلفائه والهجوم على معارضيه، كما أن حساب ترامب الشخصي يحظى بـ 61.8 مليون متابع، فيما يتابعه 26.2 مليون شخص عبر حسابه الرئاسي.

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