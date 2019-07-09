شؤون فلسطينية

السعداوي يبحث مع منتدى سيدات الأعمال تعزيز مكانة المرأة الريادية

السعداوي يبحث مع منتدى سيدات الأعمال تعزيز مكانة المرأة الريادية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الدولة لشؤون الريادة والتمكين، المهندس أسامة السعداوي، سبل تعزيز التعاون مابين وزارة الريادة والتمكين من جهة، ومنتدى سيدات الاعمال في فلسطين من الجهة الأخرى. 

جاء ذلك، خلال استقبال وفد من المنتدى برئاسة رئيس مجلس إدارة ملتقى سيدات الأعمال في فلسطين، سميرة حليلة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بمدينة رام الله.

وأطلع وفد سيدات الأعمال، السعداوي على أعمال وإنجازات المنتدى على صعيد تعزيز مكانة ودور المرأة داخل المجتمع الفلسطيني، لاسيما في قطاع الأعمال والاقتصاد، ومساهمته في دعم وتمكين المشاريع الريادية النسائية.

وأكد السعداوي على أهمية دعم وتمكين المرأة الفلسطينية بشكل عام، والريادية بشكل خاص، وذلك لما فيه أثر كبير في تنمية المجتمع الفلسطيني على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات.

وشدد السعداوي على أن المرأة الفلسطينية ريادية بطبيعتها، وهي ضمن الأولويات، التي تسعى الوزارة إلى دعمها في مختلف المجالات.

وأضاف السعداوي، أن قطاع دعم المشاريع الريادية النسائية في فلسطين، سيكون من ضمن أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة.

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