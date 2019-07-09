جيش الاحتلال: تم اكتشاف 18 نفقًا منذ (الجرف الصامد) هدفها التسلل لغلاف غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته عثرت على مسار نفق قديم، بعد تشييد الجدار على حدود قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه وأثناء بناء الجدار على طول حدود قطاع غزة، عثرت قوات الجيش أمس على مسار نفق قديم، وقد أجرت القوات فحوصات خلال الـ 24 ساعة الماضية حول المسار، وتستمر في هذه المهمة.



وأكد الجيش، أنه ومنذ انتهاء عملية (الجرف الصامد) في العام 2014، تم اكتشاف 18 نفقًا، تم حفرها من قبل المقاومة بغزة، بهدف التسلل لمناطق غلاف غزة.