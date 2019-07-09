عاجل

  • الرئيس عباس يقبل استقالة الشرافي من رئاسة جامعة الأقصى ويُعين صبح قائماً بأعمالها

  • شرطة رام الله تقبض على سيدة صادر بحقها امر حبس بقيمة مليون شيكل

دولي

بمشاركة دول إسلامية.. إسرائيل تستضيف أولمبياد الفيزياء

بمشاركة دول إسلامية.. إسرائيل تستضيف أولمبياد الفيزياء
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن وصول وفود دول إسلامية إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وذلك للمشاركة في أولمبياد الفيزياء.

وقالت الوزارة، على صفحتها الرسمية بـ (تويتر)، إن وفوداً من عشرات الدول، بما فيها دول إسلامية، ستصل إلى إسرائيل في الأيام المقبلة للمشاركة في أولمبياد الفيزياء.

وأوضحت الوزارة، أن الأولمبياد، سيتم افتتاحه في تل أبيب، مشيرةً إلى أن هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها إسرائيل أولمبياد الفيزياء.

أخبار ذات صلة

نتنياهو لإيران: طائراتنا قادرة على الوصول إليكم

نتنياهو لإيران: طائراتنا قادرة على الوصول إليكم

يتم رؤيته من الفضاء.. زلزال كاليفورنيا أحدث صدعًا عملاقًا

يتم رؤيته من الفضاء.. زلزال كاليفورنيا أحدث صدعًا عملاقًا

لافروف: إيران بتجاوزها الحد المسموح لتخصيب اليورانيوم لا تخرق اتفاق الضمانات

لافروف: إيران بتجاوزها الحد المسموح لتخصيب اليورانيوم لا تخرق اتفاق الضمانات

ترامب لـ&#34;أمير قطر&#34;: أنت يا تميم صديق لي منذ وقت طويل

ترامب لـ"أمير قطر": أنت يا تميم صديق لي منذ وقت طويل

معلّقاً على اكتشاف النفق.. ليبرمان: نتنياهو لا يستطيع مواجهة &#34;التهديد&#34; من غزة

معلّقاً على اكتشاف النفق.. ليبرمان: نتنياهو لا يستطيع مواجهة "التهديد" من غزة

خلال أربعة أيام فقط.. هذه المنطقة سجّلت ثلاثة آلاف هزة أرضية

خلال أربعة أيام فقط.. هذه المنطقة سجّلت ثلاثة آلاف هزة أرضية

مصرع ثمانية أشخاص بحادث سير جنوب شرق أذربيجان

مصرع ثمانية أشخاص بحادث سير جنوب شرق أذربيجان

بريطانيا: سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر

بريطانيا: سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

السعداوي يبحث مع منتدى سيدات الأعمال تعزيز مكانة المرأة الريادية

السعداوي يبحث مع منتدى سيدات الأعمال تعزيز مكانة المرأة الريادية

باليوم الثاني لملتقي الرواية.. أبو سيف: الرواية الفلسطينية ستظل حارسة الهوية الفلسطينية

باليوم الثاني لملتقي الرواية.. أبو سيف: الرواية الفلسطينية ستظل حارسة الهوية الفلسطينية

صحيفة: أبو مرزوق زار القاهرة بشكل مفاجئ والتقى مسؤولين مصريين

صحيفة: أبو مرزوق زار القاهرة بشكل مفاجئ والتقى مسؤولين مصريين

اشتية: مستمرون بتقديم الخدمات الطبية لغزة وسنرسل خمس شاحنات أدوية للقطاع

اشتية: مستمرون بتقديم الخدمات الطبية لغزة وسنرسل خمس شاحنات أدوية للقطاع

شاهد: تدشين أولى محطات برنامج التربية وصندوق الاستثمار لتوليد الكهرباء من الشمس

شاهد: تدشين أولى محطات برنامج التربية وصندوق الاستثمار لتوليد الكهرباء من الشمس

الأسيرة فداء دعمس تعلق إضرابها عن الطعام بعد تعهد بإنهاء اعتقالها الإداري

الأسيرة فداء دعمس تعلق إضرابها عن الطعام بعد تعهد بإنهاء اعتقالها الإداري

سلطة النقد توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة سنقرط القابضة

سلطة النقد توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة سنقرط القابضة

بنك فلسطين يستعد لرعاية مؤتمرات مغتربي محافظتي بيت لحم ونابلس

بنك فلسطين يستعد لرعاية مؤتمرات مغتربي محافظتي بيت لحم ونابلس

منوعات

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

سيرين لن تشارك بجزء &#34;الهيبة&#34; المقبل.. والبحث عن زوجة &#34;جبل&#34; الرابعة

سيرين لن تشارك بجزء "الهيبة" المقبل.. والبحث عن زوجة "جبل" الرابعة

ألبوم محمد فؤاد يتسبب بسجن شقيقه 3 سنوات

ألبوم محمد فؤاد يتسبب بسجن شقيقه 3 سنوات

مرتضى منصور يُهاجم سما المصري: &#34;النجسة دي سبب خسارة المنتخب&#34;

مرتضى منصور يُهاجم سما المصري: "النجسة دي سبب خسارة المنتخب"

تفاصيل جديدة حول انفصال الفنانة نهى عابدين وحازم زيدان

تفاصيل جديدة حول انفصال الفنانة نهى عابدين وحازم زيدان

محمود العسيلي يثير الشكوك حول زواجه الثالث بهذه الصورة

محمود العسيلي يثير الشكوك حول زواجه الثالث بهذه الصورة

مي سليم تتعرض للانتقاد بسبب صورة غريبة: &#34;دخلتي الفوتوشوب من أوسع أبوابه&#34;

مي سليم تتعرض للانتقاد بسبب صورة غريبة: "دخلتي الفوتوشوب من أوسع أبوابه"

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

شاهد ريهام سعيد بفستان الزفاف قبل 26 عاماً

شاهد ريهام سعيد بفستان الزفاف قبل 26 عاماً

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

عربي

فرنسا تُباشر محاكمة ابنة الملك سلمان.. ومحاميها يؤكد: الأميرة حنونة ومتواضعة

فرنسا تُباشر محاكمة ابنة الملك سلمان.. ومحاميها يؤكد: الأميرة حنونة ومتواضعة

أمر قضائي بإعادة خدمة الإنترنت فوراً في السودان

أمر قضائي بإعادة خدمة الإنترنت فوراً في السودان

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تُصدر بيانًا مهمًا حول رفع الشعارات خلال الحج

"التعاون الإسلامي" تُصدر بيانًا مهمًا حول رفع الشعارات خلال الحج

ترامب يعتمد أوراق الأميرة &#34;ريما بنت بندر&#34;.. كيف علّقت؟

ترامب يعتمد أوراق الأميرة "ريما بنت بندر".. كيف علّقت؟