بمشاركة دول إسلامية.. إسرائيل تستضيف أولمبياد الفيزياء

رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن وصول وفود دول إسلامية إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وذلك للمشاركة في أولمبياد الفيزياء.





وقالت الوزارة، على صفحتها الرسمية بـ (تويتر)، إن وفوداً من عشرات الدول، بما فيها دول إسلامية، ستصل إلى إسرائيل في الأيام المقبلة للمشاركة في أولمبياد الفيزياء.





وأوضحت الوزارة، أن الأولمبياد، سيتم افتتاحه في تل أبيب، مشيرةً إلى أن هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها إسرائيل أولمبياد الفيزياء.

