قناة إسرائيلية: حماس تسعى لإنتاج صواريخ أكثر دقة وتعزيز سلاحها الجوي

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الـ 13، إن النفق الذي اكتشفه جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، قديم ومن المحتمل أنه فرع من النفق الذي تسلل عبره العناصر، الذين اختطفوا الجندي جلعاد شاليط.





وأضافت القناة: "يبدو أن حركة حماس، تخلت عن تطوير مشروع الأنفاق، فقد أصبحت تدرك أن سلاحها الاستراتيجي لسنوات أصبح أقل فعالية، وتستعد للمرحلة التالية، وهي إنتاج صواريخ محسّنة، ستكون أكثر دقة، تصل إلى المناطق البعيدة، وتتحدى نظام القبة الحديدية".





وتابعت القناة: "إذا كانت هناك أنفاق موجودة، يمكن أن تستخدمها حماس فلن تتردد في القيام بذلك، وبالإضافة إلى ذلك تحاول المنظمة، إنشاء نوع من سلاح الجو لديها لتعزيز قدراتها الاستخبارية والهجومية أيضاً".