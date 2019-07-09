شؤون فلسطينية

لتجاوز العراقيل الإسرائيلية.. الحكومة الفلسطينية تتجه لاستخدام عملة رقمية مشفرة

لتجاوز العراقيل الإسرائيلية.. الحكومة الفلسطينية تتجه لاستخدام عملة رقمية مشفرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء: إن حكومته بصدد استخدام "عملة رقمية ومشفرة"، لتجاوز العراقيل الإسرائيلية.

وأضاف اشتيه في كلمة له، خلال افتتاحه "مركز فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب"، برام الله: "نحن بصدد الذهاب إلى العملة الرقمية والمشفرة، وسنعمل على أن نكون من رواد كل شيء لا يستطيع الاحتلال أن يعرقلنا فيه"، وفق وكالة (الأناضول).

وحسب الوكالة، فإن رئيس الوزراء لم يقدم مزيداً من الإيضاحات حول طبيعة هذه العملة، قائلاً: "نعمل على أن نحوّل الحكومة الإلكترونية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن".

وشدد على ضرورة العمل على حفظ المعلومات في المؤسسات الرسمية، مشيراً إلى أن اختراق المعلومات، هو جزء من الحرب الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية.

وتستخدم أراضي السلطة الفلسطينية حالياً، الشيكل الإسرائيلي كعملة رسمية، إضافة إلى عملات أخرى، كالدينار الأردني واليورو الأوروبي والدولار الأمريكي.

وتبحث الحكومة الفلسطينية عن استحداث آلية مدفوعات غير العملة الإسرائيلية، لتجنب مشاكل مرتبطة بفائض الشيكل في السوق المحلية.ِ

أخبار ذات صلة

الداخلية بغزة تُقرر إغلاق بحر القطاع حتى إشعار آخر

الداخلية بغزة تُقرر إغلاق بحر القطاع حتى إشعار آخر

قناة إسرائيلية: حماس تسعى لإنتاج صواريخ أكثر دقة وتعزيز سلاحها الجوي

قناة إسرائيلية: حماس تسعى لإنتاج صواريخ أكثر دقة وتعزيز سلاحها الجوي

الاتحاد الاوروبي: وضعنا ميزانية بـ150 مليون يورو لدعم المشاريع في قطاع غزة

الاتحاد الاوروبي: وضعنا ميزانية بـ150 مليون يورو لدعم المشاريع في قطاع غزة

باليوم الثاني لملتقي الرواية.. أبو سيف: الرواية الفلسطينية ستظل حارسة الهوية الفلسطينية

باليوم الثاني لملتقي الرواية.. أبو سيف: الرواية الفلسطينية ستظل حارسة الهوية الفلسطينية

حماس ترفض طلباً أوروبياً بشأن الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها

حماس ترفض طلباً أوروبياً بشأن الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها

صحيفة: أبو مرزوق زار القاهرة بشكل مفاجئ والتقى مسؤولين مصريين

صحيفة: أبو مرزوق زار القاهرة بشكل مفاجئ والتقى مسؤولين مصريين

اشتية: مستمرون بتقديم الخدمات الطبية لغزة وسنرسل خمس شاحنات أدوية للقطاع

اشتية: مستمرون بتقديم الخدمات الطبية لغزة وسنرسل خمس شاحنات أدوية للقطاع

شاهد: تدشين أولى محطات برنامج التربية وصندوق الاستثمار لتوليد الكهرباء من الشمس

شاهد: تدشين أولى محطات برنامج التربية وصندوق الاستثمار لتوليد الكهرباء من الشمس

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

باليوم الثاني لملتقي الرواية.. أبو سيف: الرواية الفلسطينية ستظل حارسة الهوية الفلسطينية

باليوم الثاني لملتقي الرواية.. أبو سيف: الرواية الفلسطينية ستظل حارسة الهوية الفلسطينية

شاهد: تدشين أولى محطات برنامج التربية وصندوق الاستثمار لتوليد الكهرباء من الشمس

شاهد: تدشين أولى محطات برنامج التربية وصندوق الاستثمار لتوليد الكهرباء من الشمس

الأسيرة فداء دعمس تعلق إضرابها عن الطعام بعد تعهد بإنهاء اعتقالها الإداري

الأسيرة فداء دعمس تعلق إضرابها عن الطعام بعد تعهد بإنهاء اعتقالها الإداري

سلطة النقد توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة سنقرط القابضة

سلطة النقد توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة سنقرط القابضة

بنك فلسطين يستعد لرعاية مؤتمرات مغتربي محافظتي بيت لحم ونابلس

بنك فلسطين يستعد لرعاية مؤتمرات مغتربي محافظتي بيت لحم ونابلس

قيادي فلسطيني يُعلق على أنباء إعادة فتح مكتب المنظمة بواشنطن مقابل العودة للمفاوضات

قيادي فلسطيني يُعلق على أنباء إعادة فتح مكتب المنظمة بواشنطن مقابل العودة للمفاوضات

كيف ستواجه السلطة الفلسطينية إسرائيل بشأن المسؤولية عن 17 عملية؟

كيف ستواجه السلطة الفلسطينية إسرائيل بشأن المسؤولية عن 17 عملية؟

بحضور الرئيس.. ثوري فتح يعقد دورته العادية الشهر الجاري برام الله

بحضور الرئيس.. ثوري فتح يعقد دورته العادية الشهر الجاري برام الله

منوعات

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

سيرين لن تشارك بجزء &#34;الهيبة&#34; المقبل.. والبحث عن زوجة &#34;جبل&#34; الرابعة

سيرين لن تشارك بجزء "الهيبة" المقبل.. والبحث عن زوجة "جبل" الرابعة

ألبوم محمد فؤاد يتسبب بسجن شقيقه 3 سنوات

ألبوم محمد فؤاد يتسبب بسجن شقيقه 3 سنوات

مرتضى منصور يُهاجم سما المصري: &#34;النجسة دي سبب خسارة المنتخب&#34;

مرتضى منصور يُهاجم سما المصري: "النجسة دي سبب خسارة المنتخب"

تفاصيل جديدة حول انفصال الفنانة نهى عابدين وحازم زيدان

تفاصيل جديدة حول انفصال الفنانة نهى عابدين وحازم زيدان

محمود العسيلي يثير الشكوك حول زواجه الثالث بهذه الصورة

محمود العسيلي يثير الشكوك حول زواجه الثالث بهذه الصورة

مي سليم تتعرض للانتقاد بسبب صورة غريبة: &#34;دخلتي الفوتوشوب من أوسع أبوابه&#34;

مي سليم تتعرض للانتقاد بسبب صورة غريبة: "دخلتي الفوتوشوب من أوسع أبوابه"

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

شاهد ريهام سعيد بفستان الزفاف قبل 26 عاماً

شاهد ريهام سعيد بفستان الزفاف قبل 26 عاماً

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

عربي

فرنسا تُباشر محاكمة ابنة الملك سلمان.. ومحاميها يؤكد: الأميرة حنونة ومتواضعة

فرنسا تُباشر محاكمة ابنة الملك سلمان.. ومحاميها يؤكد: الأميرة حنونة ومتواضعة

أمر قضائي بإعادة خدمة الإنترنت فوراً في السودان

أمر قضائي بإعادة خدمة الإنترنت فوراً في السودان

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تُصدر بيانًا مهمًا حول رفع الشعارات خلال الحج

"التعاون الإسلامي" تُصدر بيانًا مهمًا حول رفع الشعارات خلال الحج

ترامب يعتمد أوراق الأميرة &#34;ريما بنت بندر&#34;.. كيف علّقت؟

ترامب يعتمد أوراق الأميرة "ريما بنت بندر".. كيف علّقت؟