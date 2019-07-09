بينهم أعضاء بالبرلمان.. واشنطن تضع ثلاثة من قيادات (حزب الله) على قوائم العقوبات

حزب الله

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الإدارة الأميركية اليوم الثلاثاء، وضع ثلاثة من أعضاء (حزب الله) اللبناني، على قوائم العقوبات.



وتشمل العقوبات الأميركية، رئيس كتلة (حزب الله) في البرلمان اللبناني، محمد رعد، والنائب أمين شري، بالإضافة إلى مسؤول الأمن في الحزب، وفيق صفا.



واتهمت وزارة الخزانة الأميركية، شري بالتواصل مع أشخاص على قائمة "الإرهاب"، مشيرة إلى أنه لا يجب التمييز بين أعضاء (حزب الله) السياسيين والعسكريين، وفق ما نقلت قناة (العربية).



واتهمت الوزارة الأعضاء الثلاثة بمحاولة تمويل ما تصفهم "ميليشيا" (حزب الله)، مطالبة الحكومة اللبنانية بقطع اتصالاتها مع أعضاء حزب الله المشمولين بالعقوبات.