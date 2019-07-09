شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: رصدنا ميزانية 150 مليون يورو لدعم المشاريع بقطاع غزة

الاتحاد الأوروبي: رصدنا ميزانية 150 مليون يورو لدعم المشاريع بقطاع غزة
خاص دنيا الوطن- أحمد العشي
نظمت وزارة الزراعة في قطاع غزة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، جولة للعديد من المزارع التي تم تقديم الدعم لها من الاتحاد الأوروبي، نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام 2014.

أكدت أليساندرا فيزر، مديرة التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة، أنها زارت اليوم الثلاثاء، تسع مزارع من التي تتلقى الدعم من الاتحاد الأوروبي، والتي تلقت تعويضاً للأضرار، التي نتجت عن العدوان الأخير على قطاع غزة عام 2014.

وقالت فيتزر لـ"دنيا الوطن": "أردنا متابعة وملاحظة كيف استطاع المزارعون تحقيق الفائدة لهم، ولإعالة عائلاتهم، حيث من ضمن المزارع، واحدة تملكها سيدة، حيث يعتبر دور المرأة ليس سهلاً في المجتمع العربي وخاصة في قطاع غزة، لذلك نعمل جاهدين على دعم النساء لقيادة المشاريع؛ لإعالة عائلاتهم، وخاصة اللواتي فقدن أزواجهن، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، لذلك نسعى لدعمهن، ونسعد بالنجاح الذي يحققنه من خلال وضع خطط مستقبلية لتأمين مستقبلهن ومستقبل أطفالهن؛ لإنجاح المزارع".

وفي السياق، أوضحت فيتزر، أن الاتحاد الأوروبي، يسعى جاهداً لتقديم الرعاية، وإنشاء المشاريع المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، حيث تم وضع ميزانية تقدر بـ 150 مليون يورو؛ لدعم هذه المشاريع، وخاصة في المجال الإنشائي، وبالأخص مشاريع المياه.

وأكدت أنه جاري العمل على تطوير محطة لتقنية المياه في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة؛ لإمداد القطاع بالمياه النظيفة والصحية، منوهة في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لدعم هذه المشاريع بالمشاركة مع الحكومة الفلسطينية؛ لتطوير العمل الزراعي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه يتم وضع خطط مستقبلية ومتابعة للأهداف والنتائج التي يتم تحقيقها.

وحول وضع الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، أوضحت مديرة التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي بغزة، أن الوضع في قطاع غزة صعب جداً، لافتة إلى أن حصيلة 13 عاماً من الحصار ظاهرة في جميع المناحي، ويمكن رؤية نتائجها على الوضع في القطاع، مبينة أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإنشاء وتطوير المشاريع؛ لتخطي جميع الأزمات الاقتصادية، التي يمر بها قطاع غزة.

وشددت فيتزر على ضرورة، أن يكون هناك حل سياسي؛ للسماح للاقتصاد بالانتعاش، وإيجاد حل جذري لجميع المشكلات في القطاع، ومن كافة الجوانب.

 















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