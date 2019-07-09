حماس ترفض طلباً أوروبياً بشأن الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها

رام الله - دنيا الوطن

قالت تلفزيون (I24NEWS) الإسرائيلي، إن حركة حماس رفضت طلباً أوروبياً بشأن الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها منذ عام 2014.







وأوضح التلفزيون، أن جهات أوروبية طالبت حماس بإرسال رسائل للمُحتجزين الإسرائيليين لديها، إلا أن الحركة رفضت ذلك، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو إظهار أن الجنود الإسرائيليين ما زالوا على قيد الحياة.



وتحتجز حماس الجندي أورون شاؤول والضابط هدار غولدين، إلى جانب المواطنين: إفرا منغيستو وهشام السيدة وجمعة أبوغنيمة.







وتشترط حماس على إسرائيل إطلاق سراح نحو 60 أسيراً محرراً من "صفقة شاليط"، أعادت إسرائيل اعتقالهم، حيث تتكتم الحركة على مصير المُحتجزين لديها، وترفض الإفصاح عن ذلك إلا بـ "مقابل".

