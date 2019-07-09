صحيفة: أبو مرزوق زار القاهرة بشكل مفاجئ والتقى مسؤولين مصريين

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (القدس) المحلية، إن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، زار العاصمة المصرية "القاهرة"، اليوم الثلاثاء، في زيارة مفاجئة.







وأوضحت الصحيفة، وفق مصادر لم تُسمها، أن القيادي بحماس وصل أمس الاثنين للقاهرة في زيار مفاجئة لم يُفصح عنها، مشيرةً إلى أنه التقى خلالها مسؤولين مصريين.





وحسب الصحيفة، فإن مصادرها لم تفصح عن مزيد من المعلومات أو سبب زيارة أبو مرزوق المفاجئة.





وتأتي الزيارة في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن جهد مصري جديد لتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس والعمل على تنفيذ اتفاقات المصالحة بين الحركتين.

