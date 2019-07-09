اشتية: مستمرون بتقديم الخدمات الطبية لغزة وسنرسل خمس شاحنات أدوية للقطاع





وأكد اشتية، أن الحكومة ستستمر في دعم مشافي القدس في ظل الحصار المالي التي تواجهها وانخفاض المساعدات الخارجية، حيث اطلع اشتية على واقع عمل معهد الصحة العامة في فلسطين، والخدمات المقدمة للنهوض بقطاع الصحة.



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن حكومته ملتزمة بضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خاصة في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تسيير خمس شاحنات من الأدوية والمستهلكات الطبية للقطاع.جاء ذلك، خلال لقاء اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكينشوب، ومديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة رند سلمان، لمتابعة المباحثات التي أجراها مع مدير عام منظمة الصحة العالمية خلال زيارته التي أجراها مؤخراً إلى جنيف.