بموافقة رسمية.. طائرة وزير الخارجية الإسرائيلي تُحلق فوق الأجواء السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن طائرة وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حلقت فوق الأجواء السعودية.



وأوضحت الصحيفة، أن طائرة الوزير الإسرائيلي حصلت على موافقة سعودية للمرور من الأجواء السعودية، خلال رحلتها إلى أبو ظبي.



وقالت الصحيفة، إن الوزير كاتس، مر عبر الأجواء السعودية الأسبوع الماضي، خلال زيارته للمشاركة بمؤتمر دولي حول البيئة، في الإمارات.



وأضافت الصحيفة، أن هذه ليست المرة الأولى التي تسمح فيها السعودية للطائرات الإسرائيلية، بالمرور عبر أجوائها، مشيرةً إلى أن إسرائيل تعمل من خلف الكواليس، بالتنسيق مع أمريكا، للحصول على موافقة سعودية، للسماح لشركات الطيران الإسرائيلية، بالمرور بشكل دائم عبر أجوائها.