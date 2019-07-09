شؤون فلسطينية

شاهد: تدشين أولى محطات برنامج التربية وصندوق الاستثمار لتوليد الكهرباء من الشمس

شاهد: تدشين أولى محطات برنامج التربية وصندوق الاستثمار لتوليد الكهرباء من الشمس
خاص دنيا الوطن - بهاء بركات
دشن رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير التربية مروان عورتاني، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، اليوم الثلاثاء، بحضور محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، محطة لإنتاج الكهرباء من الشمس على سطح مدرسة في بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وتشكل المحطة باكورة برنامج مشترك بين الصندوق والوزارة لتغطية أسطح مئات المدارس بألواح شمسية لإنتاج الكهرباء.

وعلى هامش الاحتفال بتدشين المحطة، وقعت اتفاقية شراء للكهرباء المنتجة منها، بين وزارة التربية والتعليم كمالك للمشروع، وشركة مصادر الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمار في قطاع الطاقة، كمطور للمحطة، وشركة كهرباء محافظة القدس كمشتر لفائض انتاجها.

وقال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، لـ "دنيا الوطن"، إن المحطة هي أولى محطات برنامج مشترك مع وزارة التربية والتعليم لتغطية أسطح 500 مدرسة موزعة في كافة المحافظات، لإنتاج الكهرباء، بكلفة 35 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 38 ميغاواط، ضمن برنامج "نور فلسطين" الأوسع.

وأوضح مصطفى، أن البرنامج يستهدف الوصول الى طاقة انتاجية للكهرباء من الشمس تصل الى 200 ميغاواط خلال 8 سنوات، تعادل 17% من إجمالي احتياجات فلسطين من الكهرباء، وباستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار،ويشمل البرنامج إنشاء محطات توليد للكهرباء من الشمس في كل من أريحا وطوباس وجنين، بقدرة انتاجية 5–7 ميغاواط للمحطة الواحدة.

وأضاف مصطفى أن الصندوق أسس شركات لتطوير هذه المشاريع، حيث تم تأسيس شركة إنجاز القدس للطاقة الشمسية بالشراكة مع شركة كهرباء محافظة القدس والتي ستقوم بتطوير أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المدارس الواقعة في منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة القدس، والتي تشكل ما نسبته 45% من المدارس التي يشملها المشروع، كما تم تأسيس شركة نور الخليل بالشراكة مع شركة كهرباء الخليل والتي ستقوم بتطوير انظمة الطاقة الشمسية على أسطح المدارس الواقعة في منطقة امتياز شركة كهرباء الخليل، وسيتم تأسيس شركة أخرى في منطقة امتياز شركة كهرباء الشمال.

ومن جهته ذكر رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم لـ "دنيا الوطن" أن مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تأتي في إطار سياسة عامة للحكومة الفلسطينية بتنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على اسرائيل، التي تورد حوالي 95% من الاحتياجات الفلسطينية من الكهرباء حاليا.

وأضاف ملحم أن كل كيلو واط ننتجه نستغني به عن كيلو واط من إسرائيل، هذا يعكس رؤيتنا لتنويع المصادر، وأن هدفنا أن لا نعتمد على أي من المصادر بنسبة تزيد عن 50% من احتياجاتنا. بتشغيل محطة جنين لتوليد الطاقة، نكون قد وصلنا الى تغطية 60% من احتياجاتنا، سواء من مصادر محلية، أو من الربط الاقليمي عبر الأردن ومصر.

وأكدت محافظ محافظة رام اللله د. ليلى غنام لـ "دنيا الوطن"، اهتمام الرئيس محمود عباس بمشاريع الطاقة النظيفة، واشادة بدور صندوق الاستثمار، ومجموعة شركاته، في تطوير الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة الابتزاز الاسرائيلي.

وأضافت غنام، أن صندوق الإستثمار نموذج لجذب استثمارات فعلية على الارض، في وقت يكتفي الاخرون بالتنظير، في اشارة للخطة الاقتصادية التي طرحتها الولايات المتحدة الاميركية مؤخرا، تمهيدا لما يسمى "صفقة القرن".



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