شؤون فلسطينية

بعد قطع راتبه.. محمد نصار لحماس: لن اعتذر واقتلوني أو اعتقلوني

بعد قطع راتبه.. محمد نصار لحماس: لن اعتذر واقتلوني أو اعتقلوني
محمد نظمي نصار
رام الله - دنيا الوطن
وجه القيادي في حركة حماس، محمد نظمي نصار، رسالة جديدة إلى قيادة حركته بشأن قطع راتبه من قبل الحركة، مؤكداً أنه لن يعتذر عن أي حرف كتبه على صفحته بفيسبوك.

ونشر نصار، مقطع فيديو، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه أنه لن يعتذر لحركة حماس، مضيفاً: "إما أن تقتلوني أو تعتقلوني ولإن قتلتمنوني فثقتي بالشعب الفلسطيني العظيم أنه لن يترك دمي هدراً عندكم".

وأضاف نصار: "ولإن اعتقلتموني فأنا من سيعلمكم كيف تكون المواجهات في أقبية السجون لأني سأضرب بالنعال من داخل زنزانتي كل من يأتي ليتوسط فيما بيننا لإنهاء هذه المشكله لكي ينقذكم منها لأنني حينها لا أقبل بالخروج من السجن إلا أن يأتي الشعب الفلسطيني العظيم لكي يخرجني محمولاً على الاكتاف ملوحا لهم بنصر الله المبين بشارة الانتصار وكوفية ياسر عرفات معلنا بذلك انتهاء حقبة الظلم والظلمات". 

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