نتنياهو لإيران: طائراتنا قادرة على الوصول إليكم

رام الله - دنيا الوطن

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى إيران بشأن التهديدات الإيرانية الأخيرة لإسرائيل، مشيراً إلى أنه سمع بالتهديدات الأخيرة من المسؤولين الإيرانيين لإسرائيل.





وأضاف نتنياهو، خلال تواجده في قاعدة نيفاتيم الجوية، الثلاثاء: "أرى جميع منظومات الأسلحة وطائراتنا، ومن خلفي تقف طائرة "العظيم" الـ-F-35".







وتابع: "إيران تهدد مؤخراً بتدمير إسرائيل، يجب أن تتذكر إيران بأن هذه الطائرات تستطيع أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط، وأيضاً إلى إيران وبكل تأكيد لسوريا".

