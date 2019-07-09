الأسيرة فداء دعمس تعلق إضرابها عن الطعام بعد تعهد بإنهاء اعتقالها الإداري

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الأسيرة فداء محمد دعمس (24 عاما) من بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، قد علقت إضرابها المفتوح عن الطعام؛ بعد التوصل لإتفاق يقضي بإنهاء اعتقالها الإداري.



وبينت الهيئة، أن الإتفاق جرى اليوم برعاية أسرى فتح في سجن ريمون، ويقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسيرة دعمس بإنتهاء القرار الحالي والإفراج عنها بتاريخ 13/8/2019.



ولفتت أن دعمس تقبع في سجن (الدامون) منذ شهر أيار 2018، وقد أمضت سابقا 9 أشهر في سجون الاحتلال وهي طالبة في جامعة القدس المفتوحة.