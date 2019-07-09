مطالبة إسرائيلية بالحجز على حسابات وممتلكات السلطة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت محامية المدعين في قضية تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن عمليات ضد إسرائيليين، نيتسانا لايتنر، إنها ستقوم بتفعيل قرار المحكمة للحجز على ممتلكات وحسابات السلطة الفلسطينية المصرفية.



وأوضحت لايتنز، وفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنها ستتوجه إلى وزارة المالية التي تقوم بتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.



وأشارت إلى أنه من صلاحية وزارة المالية خصم الديون التي صدر قرار بها من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، لدفع التعويضات بموجب قرار المحكمة، مضيفة أنها تتوقع أن تتعاون وزارة المالية معها في هذا الشأن.



وقالت لايتنر إن تقسيم أموال التعويضات سيكون من قبل المحكمة وبموجب "الأضرار" التي حصلت لكل مدع.



وكانت المحكمة المركزية في القدس قد أصدرت قرارا، بمثابة سابقة قانونية، حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سلسلة من العمليات التي نفذت من قبل حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي، والتي قتل فيها 34 إسرائيليا، وأصيب سبعة آخرين.



ويتصل هذا القرار بـ 17 دعوى تعويض قدمت إلى المحكمة في مطلع سنوات الألفية الثالثة، وتقدر قيمتها بنحو مليار شيكل، حيث أنه وبحسب قرار المحكمة، فإن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن هذه العمليات، ويمكن رفع دعوى ضدها لدفع التعويضات.