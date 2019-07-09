بحضور الرئيس.. ثوري فتح يعقد دورته العادية الشهر الجاري برام الله

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رام الله - دنيا الوطن

يعقد المجلس الثوري لحركة فتح، في العشرين من الشهر الجاري، اعمال دورته السادسة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس؛ لبحث اخر التطورات في القضية الفلسطينية.



وقال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) فايز ابو عيطة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: إن عقد هذه الدورة سيسبق انعقاد المجلس المركزي بهدف رسم استراتيجيات وبرامج عمل تتناسب وحجم المؤامرات التي تحاك ضد القضية ولتحديد رؤية حركة فتح بكل الخطوات التي تقوم بها القيادة على راسها الرئيس.



واضاف ابو عيطة ان دورة المجلس الثوري سياسية بامتياز وستناقش كافة القضايا السياسية وما سيترتب عليها من تداعيات خطيرة وخطوات واجراءات ومواقف يجب ان تتخذها الحركة للتصدي لصفقة القرن وافشالها استكمالا للجهود التي تبذلها القيادة والرئيس اضافة الى دراسة العديد من القضايا التنظيمية التي تحتاج الى موقف من الثوري والبت فيها.



الى ذلك تحدث ابو عيطة ان من القضايا التي سيناقشها الثوري في دورته المقبلة الحصار المادي التي تتعرض له حكومة الدكتور محمد اشتية والسبل الكفيلة لدعمها وتعزيز صمودها حتى تتمكن من الاستيفاء بالاستحقاقات والالتزامات تجاه الشعب الفلسطيني.