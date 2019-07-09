عباس زكي ينفي تحسن العلاقات مع إدارة ترامب

عباس زكي

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رام الله - دنيا الوطن

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، اليوم الثلاثاء، عن خطوات عملية للقيادة الفلسطينية لترجمة القرارات اليت تم اتخاذها سابقاً بما يخص الانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد زكي، وفق ما نقل عنه موقع (الجديد الفلسطيني)، أن هذه الخطوات لا بد من ترجمتها عملياً على أرض الواقع، لأن الأوضاع لا تسمح الاستمرار في الحالة التي كنا عليها في

الماضي، في إشارة إلى الاستمرار بالعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.



وقال: "نحن الآن في طريقنا لتوفير وتعزيز اقتصادنا الوطني، وهناك تحرك في هذا الاتجاه، وعقدنا مؤتمرات بالإجماع العربي لتوفير شبكة أمان شعبية للداخل الفلسطيني"، لافتاً إلى وجود خطة عمل جديدة للمواجهة الشاملة.



وحول ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن وجود نية لتوجه وفد من القيادة الفلسطينية إلى واشنطن في اطار مبادرة تحسين العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والامريكي، أكد زكي أن هذا حديث الإعلام الإسرائيلي، ولا وجود له حقيقة على أرض الواقع.



وأضاف: الإدارة الأمريكية هي التي أغلقت التمثيل الفلسطيني ومنحت القدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها وأوقفت المساعدة عن (أونروا) ومنعت حق العودة، وهي التي تبارك الاستيطان وتبارك القوانين من الكنيست الإسرائيلي التي فيها قوانين عنصرية".



وتابع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "إذا اعتذرت واعترفت بالحقوق الفلسطينية وأن تكون على الحياد وليس رأس الرمح لإسرائيل ممكن أن نقبل وجود أمريكا في أي حل دولي، لكن لم نعد نعطي لأمريكا دوراً لأنها مزقت هويتنا فلسطينية".