بعد زعمه اكتشاف نفق بغزة.. الاحتلال يعلن غلاف غزة منطقة عسكرية مغلقة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن منطقة النفق الذي تم اكتشافه في المجلس الإقليمي (إشكول) بغلاف غزة، منطقة عسكرية مغلقة، كما سيتم منع المزارعين من القيام بعملهم في المنطقة، وذلك بموجد الأمر الصادر عن الجيش، بحسب ما جاء على موقع (عكا).



هذا وزعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، عثور قواته، أمس الاثنين على نفق جديد، بالمنطقة الحدودية جنوبي قطاع غزة.



وبحسب القناة الـ13 الاسرائيلية، فإن النفق مخترق للأراضي الإسرائيلية، من منطقة كرم أبو سالم، ويصل إلى منطقة المجلس الإقليمي أشكول بالغلاف.



وبحسب القناة، تم الكشف عن هذا النفق الجديد، خلال عمليات الحفر، لبناء الجدار الأرضي العائق على حدود القطاع.



ونقلت القناة، عن الناطق باسم الجيش قوله: "تقوم قواتنا الآن بفحص مسار النفق، لمعرفة عمقه وطوله"، وأضاف: "النفق لم يكن مؤهلا للعمل بعد".



وأشارت القناة، إلى أن هذا النفق، هو رقم 18، الذي يتم اكتشافه على حدود قطاع غزة، منذ الحرب الأخيرة على غزة، صيف العام 2014.