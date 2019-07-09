اعتقال أربعة فلسطينيين من القدس بزعم اقترابهم من مقر إقامة نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين، من سكان شرقي القدس، بزع اقترابهم من مقر إقامة بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما أعلنته صحيفة (يديعوت أحرونوت).



وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن الحدث وقع في شارع سمولينسكين، أحد الاتجاهات المؤدية الى مقر نتنياهو، حيث أثار الفلسطينيون شكوك حراس الأمن، الذين أمروهم بعدم الدخول إلى الشارع.



وزعمت الصحيفة، أن الفلسطينيين، حاولوا لاحقًا اختراق الشارع بالقوة، ورداً على ذلك اعتقل حراس الأمن اثنين منهم، واحتجزوا الآخريْن.