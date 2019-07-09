دولي

يتم رؤيته من الفضاء.. زلزال كاليفورنيا أحدث صدعًا عملاقًا

يتم رؤيته من الفضاء.. زلزال كاليفورنيا أحدث صدعًا عملاقًا
رام الله - دنيا الوطن
رصدت صور الأقمار الصناعية، صدعاً جديداً هائلاً في سطح الأرض، بالقرب من مركز الزلزال الذي ضرب جنوب كاليفورنيا يوم الجمعة الماضي، والذي وبلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر.

ووفق قناة (روسيا اليوم)، فقد قالت (Planet Labs Inc): إن ثاني اثنين من الزلازل القوية التي ضربت المنطقة خلال أقل من 48 ساعة الأسبوع الماضي، تسبب في صدع كبير بالقرب من ريدجكريست بولاية كاليفورنيا، وفقاً لصور الأقمار الصناعية الملتقطة للتضاريس يومي 4 و6 تموز/ يوليو.

ونُشرت صور الصدع على الإنترنت، بعد إغلاق الطريق السريع القريب في مقاطعة سان بيرناردينو، حيث ظهر صدع كبير أدى إلى تغيير تضاريس جنوب كاليفورنيا إلى حد ما.

 

 


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