ترامب لـ"أمير قطر": أنت يا تميم صديق لي منذ وقت طويل

الرئيس الأمريكي وأمير قطر

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على توسيع قاعدة (العديد) الجوية العسكرية على حساب بلاده، لكي تستضيف مزيداً من العسكريين الأمريكيين.



وقال ترامب، في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء أقامها وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشين، على شرف أمير قطر، مساء أمس الاثنين: "أنت حليف عظيم، وساعدتنا بمنشأة عسكرية رائعة (قاعدة العديد) ومطار عسكري لم ير الناس مثيلاً له منذ وقت طويل".



وأضاف ترامب، مخاطباً الشيخ تميم ووفده: "وحسبما أفهم، تم خلال ذلك استثمار ثمانية مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم، وليس أموالنا، وبالحقيقة، الأمر أفضل من ذلك، حيث كانت كلها من أموالكم".



ووصف ترامب، أمير قطر بالحليف العظيم والصديق الرائع له، معرباً عن شكره للدوحة على توسيع قاعدة "العديد" من ميزانيتها.



وقال: "أنت يا تميم صديق لي منذ وقت طويل، وقبل شغلي الرئاسة، ونشعر بالراحة مع بعضنا البعض".



وأشاد ترامب بالاستثمارات التي ضختها قطر في الولايات المتحدة، مشدداً على إسهام هذا الأمر بخلق فرص عمل جديدة.



وأعرب ترامب عن تطلعه إلى المحادثات مع الأمير المقرر إجراؤها الثلاثاء، موضحاً أنها ستتناول دائرة واسعة من المواضيع "بدءاً من الدفاع وصولاً إلى المشتريات والتجارة"، مضيفاً: "إنني أعلم أن كل شيء سيجري بشكل إيجابي".



من جانبه، قال تميم، إن زيارته لواشنطن من شأنها أن تؤكد القيم التي تتشاركها قطر والولايات المتحدة، مضيفاً: "نحن هنا الليلة لنحتفل بشراكتنا الاقتصادية القوية"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



واعتبر الشيخ تميم، أن قطر والولايات المتحدة "شريكان وحليفان وصديقان"، موضحاً: "نعمل سوياً من أجل القضاء على الإرهاب وتمويله، أينما كان موجوداً، لضمان مزيد من السلام والأمن في العالم".



وأضاف: "نواصل التمسك بالتزامنا المشترك بتعزيز تحالفنا عسكرياً وأمنياً، وفي هذا السياق نوسع قاعدة العديد الجوية لاستضافة العسكريين الأمريكيين وعائلاتهم".



واتفقت الولايات المتحدة وقطر، في كانون الثاني/ يناير 2019، خلال أعمال الجولة الثانية من "مؤتمر الحوار الاستراتيجي" بين البلدين، على توسيع السلطات القطرية قاعدة "العديد"، التي تحتضن حالياً نحو 11 ألف عسكري أمريكي، وذلك على حساب الدوحة، التي تقدمت بهذه المبادرة.



وتعتبر (العديد) أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتمثل مركزاً أساسياً لانطلاق عمليات قواتها الجوية في المنطقة، كما تُعد من أهم ضمانات العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتي تسعى قطر إلى تعزيزها في ظل الأزمة الخليجية، وخلافاتها مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.