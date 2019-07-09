دولي

ترامب لـ"أمير قطر": أنت يا تميم صديق لي منذ وقت طويل

ترامب لـ"أمير قطر": أنت يا تميم صديق لي منذ وقت طويل
الرئيس الأمريكي وأمير قطر
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على توسيع قاعدة (العديد) الجوية العسكرية على حساب بلاده، لكي تستضيف مزيداً من العسكريين الأمريكيين.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء أقامها وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشين، على شرف أمير قطر، مساء أمس الاثنين: "أنت حليف عظيم، وساعدتنا بمنشأة عسكرية رائعة (قاعدة العديد) ومطار عسكري لم ير الناس مثيلاً له منذ وقت طويل".

وأضاف ترامب، مخاطباً الشيخ تميم ووفده: "وحسبما أفهم، تم خلال ذلك استثمار ثمانية مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم، وليس أموالنا، وبالحقيقة، الأمر أفضل من ذلك، حيث كانت كلها من أموالكم".

ووصف ترامب، أمير قطر بالحليف العظيم والصديق الرائع له، معرباً عن شكره للدوحة على توسيع قاعدة "العديد" من ميزانيتها.

وقال: "أنت يا تميم صديق لي منذ وقت طويل، وقبل شغلي الرئاسة، ونشعر بالراحة مع بعضنا البعض".

وأشاد ترامب بالاستثمارات التي ضختها قطر في الولايات المتحدة، مشدداً على إسهام هذا الأمر بخلق فرص عمل جديدة.

وأعرب ترامب عن تطلعه إلى المحادثات مع الأمير المقرر إجراؤها الثلاثاء، موضحاً أنها ستتناول دائرة واسعة من المواضيع "بدءاً من الدفاع وصولاً إلى المشتريات والتجارة"، مضيفاً: "إنني أعلم أن كل شيء سيجري بشكل إيجابي".

من جانبه، قال تميم، إن زيارته لواشنطن من شأنها أن تؤكد القيم التي تتشاركها قطر والولايات المتحدة، مضيفاً: "نحن هنا الليلة لنحتفل بشراكتنا الاقتصادية القوية"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

واعتبر الشيخ تميم، أن قطر والولايات المتحدة "شريكان وحليفان وصديقان"، موضحاً: "نعمل سوياً من أجل القضاء على الإرهاب وتمويله، أينما كان موجوداً، لضمان مزيد من السلام والأمن في العالم".

وأضاف: "نواصل التمسك بالتزامنا المشترك بتعزيز تحالفنا عسكرياً وأمنياً، وفي هذا السياق نوسع قاعدة العديد الجوية لاستضافة العسكريين الأمريكيين وعائلاتهم".  

واتفقت الولايات المتحدة وقطر، في كانون الثاني/ يناير 2019، خلال أعمال الجولة الثانية من "مؤتمر الحوار الاستراتيجي" بين البلدين، على توسيع السلطات القطرية قاعدة "العديد"، التي تحتضن حالياً نحو 11 ألف عسكري أمريكي، وذلك على حساب الدوحة، التي تقدمت بهذه المبادرة.

وتعتبر (العديد) أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتمثل مركزاً أساسياً لانطلاق عمليات قواتها الجوية في المنطقة، كما تُعد من أهم ضمانات العلاقات الوثيقة بين البلدين، والتي تسعى قطر إلى تعزيزها في ظل الأزمة الخليجية، وخلافاتها مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

أخبار ذات صلة

معلّقاً على اكتشاف النفق.. ليبرمان: نتنياهو لا يستطيع مواجهة &#34;التهديد&#34; من غزة

معلّقاً على اكتشاف النفق.. ليبرمان: نتنياهو لا يستطيع مواجهة "التهديد" من غزة

خلال أربعة أيام فقط.. هذه المنطقة سجّلت ثلاثة آلاف هزة أرضية

خلال أربعة أيام فقط.. هذه المنطقة سجّلت ثلاثة آلاف هزة أرضية

مصرع ثمانية أشخاص بحادث سير جنوب شرق أذربيجان

مصرع ثمانية أشخاص بحادث سير جنوب شرق أذربيجان

بريطانيا: سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر

بريطانيا: سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر

مستشار ماكرون يزور طهران لنزع فتيل أزمة النووي الإيراني

مستشار ماكرون يزور طهران لنزع فتيل أزمة النووي الإيراني

اعترافات والد الضابط الإسرائيلي هدار جولدن تُثير التساؤلات حول مصيره الحقيقي

اعترافات والد الضابط الإسرائيلي هدار جولدن تُثير التساؤلات حول مصيره الحقيقي

مظاهرة ضد التطبيع مع إسرائيل في تونس

مظاهرة ضد التطبيع مع إسرائيل في تونس

أمريكا والاتحاد الأوروبي يتجهان لفرض رسوم متبادلة بسبب دعم صناعة الطائرات

أمريكا والاتحاد الأوروبي يتجهان لفرض رسوم متبادلة بسبب دعم صناعة الطائرات

التعليقات

الدنيا حكايات

عريقات بين نفقين

عريقات بين نفقين

شؤون فلسطينية

الصالح يدعو مجموعة المانحين لقطاع الحكم المحلي لتكثيف العمل بمناطق (ج)

الصالح يدعو مجموعة المانحين لقطاع الحكم المحلي لتكثيف العمل بمناطق (ج)

وقائي الخليل يضبط كمية من التمور منتهية الصلاحية

وقائي الخليل يضبط كمية من التمور منتهية الصلاحية

الخارجية: سرقة وتخريب الأرض الفلسطينية لن يحقق السلام لأحد

الخارجية: سرقة وتخريب الأرض الفلسطينية لن يحقق السلام لأحد

قوات الاحتلال تهدم منزلاً جنوب الخليل

قوات الاحتلال تهدم منزلاً جنوب الخليل

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

لجنة الانتخابات تُدرب طواقم الاقتراع تحضيراً للانتخابات المحلية/ الإعادة 2019

لجنة الانتخابات تُدرب طواقم الاقتراع تحضيراً للانتخابات المحلية/ الإعادة 2019

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر تموز الجاري

برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر تموز الجاري

إصابة مواطن برصاص الاحتلال بالقرب من حاجز سالم العسكري غرب جنين

إصابة مواطن برصاص الاحتلال بالقرب من حاجز سالم العسكري غرب جنين

منوعات

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

سيرين لن تشارك بجزء &#34;الهيبة&#34; المقبل.. والبحث عن زوجة &#34;جبل&#34; الرابعة

سيرين لن تشارك بجزء "الهيبة" المقبل.. والبحث عن زوجة "جبل" الرابعة

ألبوم محمد فؤاد يتسبب بسجن شقيقه 3 سنوات

ألبوم محمد فؤاد يتسبب بسجن شقيقه 3 سنوات

مرتضى منصور يُهاجم سما المصري: &#34;النجسة دي سبب خسارة المنتخب&#34;

مرتضى منصور يُهاجم سما المصري: "النجسة دي سبب خسارة المنتخب"

تفاصيل جديدة حول انفصال الفنانة نهى عابدين وحازم زيدان

تفاصيل جديدة حول انفصال الفنانة نهى عابدين وحازم زيدان

محمود العسيلي يثير الشكوك حول زواجه الثالث بهذه الصورة

محمود العسيلي يثير الشكوك حول زواجه الثالث بهذه الصورة

مي سليم تتعرض للانتقاد بسبب صورة غريبة: &#34;دخلتي الفوتوشوب من أوسع أبوابه&#34;

مي سليم تتعرض للانتقاد بسبب صورة غريبة: "دخلتي الفوتوشوب من أوسع أبوابه"

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

جو رعد يقوم بحركات غريبة لحليمة بولند و يثير ضجة

شاهد ريهام سعيد بفستان الزفاف قبل 26 عاماً

شاهد ريهام سعيد بفستان الزفاف قبل 26 عاماً

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

شاهد أول صورة لريهام سعيد بعد مرضها الأخير

عربي

أمر قضائي بإعادة خدمة الإنترنت فوراً في السودان

أمر قضائي بإعادة خدمة الإنترنت فوراً في السودان

ترامب يعتمد أوراق الأميرة &#34;ريما بنت بندر&#34;.. كيف علّقت؟

ترامب يعتمد أوراق الأميرة "ريما بنت بندر".. كيف علّقت؟

إيقاف مدير صفحة (أنا آسف يا ريس)

إيقاف مدير صفحة (أنا آسف يا ريس)

460 ألف يمني مصابون بالكوليرا

460 ألف يمني مصابون بالكوليرا