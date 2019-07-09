خسوف جزئي للقمر في فلسطين الثلاثاء المقبل





خسوف جزئي، ويحدث عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل الأرض على وجه القمر.





وخسوف شبه الظل، ويحدث عندما يدخل القمر منطقة شبه الظل فقط، وفي هذه الحالة يصبح ضوء القمر باهتاً من دون أن ينخسف، وفق ما أورده موقع (ويكبيديا).





ومنطقة شبه الظل، هي المنطقة التي ينحجب فيها جزء من ضوء الشمس عن القمر أي أن المراقب للشمس من على سطح القمر يراها منكسفة جزئياً، ولا يصنف هذا النوع على أنه خسوف شرعي.

رام الله - دنيا الوطنتشهد سماء فلسطين مساء الثلاثاء المقبل، 16 تموز/ يوليو المقبل، خسوفاً جزئياً للقمر، وفق الجمعية الفلكية الفلسطينية.ويمكن مشاهدة الخسوف بسهولة بالعين المجردة دون استخدام معدات فلكية من كافة المدن الفلسطينية، في ظاهرة لن تتكرر حتى 15 أيار/ مايو من العام 2022، كما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.وخسوف القمر، هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية.وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل (فيكون خسوفاً كلياً) أو تقريبي (فيكون خسوفاً جزئياً).وأنواع الخسوف تنقسم إلى ثلاثة، خسوف كلي، ويحدث عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف كامل قرص القمر، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية نهائياً في أوقات منتصف الليل.