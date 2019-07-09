وقائي الخليل يضبط كمية من التمور منتهية الصلاحية

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رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الأمن الوقائي في الخليل، 100 كيلوغرام من التمور منتهية الصلاحية في أحد مخازن المحافظة، لدى أحد التجار.



وفي بيان للعلاقات العامة، قال الوقائي، اليوم الثلاثاء، إنه تمت مصادرة كمية التمور، التي كانت جاهزة للتسويق في الخليل، كما تمت إحالة القضية لجهة الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.