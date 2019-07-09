الرئاسة: (لا) الفلسطينية التي أفشلت ورشة المنامة ستُفشل أي محاولة أخرى

قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: إن الموقف الفلسطيني، ثابت وملتزم بالثوابت الوطنية، والذي أوضحه الرئيس محمود عباس عدة مرات، وهو تحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وعدم المساس بأموال الشهداء والأسرى.





جاء ذلك، رداً على محاولات التضليل والتصريحات المرفوضة الصادرة عن عدد من المسؤولين الأميركيين.



وأضاف: أن الطريق إلى السلام لن يتحقق إلا عبر الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وليس عن طريق الأوهام والألاعيب التي تحاول الإدارة الأميركية وحليفتها إسرائيل تسويقها تحت شعار السلام والازدهار الاقتصادي، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطيينية (وفا).



وتابع أبو ردينة: "نجدد التأكيد على أن أية مشاريع استعمارية تستهدف الهوية والأرض، وكذلك محاولة الاعتداء على سيادة دول المنطقة ستبوء بالفشل، وأن (لا) الفلسطينية التي أفشلت ورشة المنامة ستُفشل أي محاولة أخرى".



وأشار الناطق الرسمي إلى أن المعركة السياسية لم تنته بعد، وأن الصفقة ما زالت تحتضر، وأن أية محاولات لتشكيل رؤية مخالفة للثوابت الوطنية والقومية لن تحقق شيئاً.





وأضاف: على الإدارة الأميركية مراجعة مواقفها وسياساتها، وأن تعي جيداً أن العنوان لتحقيق السلام والأمن والاستقرار هو رام الله والرئيس محمود عباس، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وصولاً إلى سلام دائم وعادل وفق الإجماع الدولي.

رام الله - دنيا الوطن