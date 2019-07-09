الخارجية: سرقة وتخريب الأرض الفلسطينية لن يحقق السلام لأحد



وأكدت الوزارة، أن ما يجري على الأرض من إجراءات استعمارية توسعية، هدفها دفن أية فرصة لحلول سياسية، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.



وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بالخروج من دائرة السكوت وعدم المبالاة، والابتعاد عن مربع الردود النمطية التقليدية، واتخاذ إجراءات عملية كفيلة بلجم الاحتلال ومخططاته الاستعمارية.

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، إقدام قطعان من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، على تجريف 24 دونماً شرق مدينة الخليل، تعود ملكيتها للمواطن عبد الصمد جابر، بهدف توسيع مستوطنة (كريات أربع)، كما تدين الوزارة إعلان الاحتلال البدء بتطوير وشق شبكة من الطرق الاستيطانية الضخمة جنوب القدس المحتلة؛ لتسهيل حركة المستوطنين، وربط الكتل الاستيطانية ببعضها البعض.